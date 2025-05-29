健保6月推9大新制！年砸45億「擴大給付3類癌藥」、試辦居家洗腎

▲健保署6月推9項新制措施。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保6月將推9項新制！健保署今（29）日公布新制內容，其中3項為癌症用藥擴大給付，包含標靶藥PARP抑制劑、免疫療法等，適用癌別則有肺癌、大腸直腸癌、乳癌、卵巢癌等，1年最高投入逾45億元，超過4000人受益。其他還包含居家血液透析試辦計畫，讓洗腎病患可選擇在家執行，免除定期跑洗腎中心的辛勞。

1、擴大給付免疫療法用於非鱗狀非小細胞肺癌、轉移性大腸直腸癌、早期三陰性乳癌

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健保署公告修訂含pembrolizumab成分藥品、含carboplatin成分藥品及含paclitaxel成分藥品之給付規定，受益對象則是非鱗狀非小細胞肺癌第一線、轉移性大腸直腸癌第一線、早期三陰性乳癌病患；預估治療人數第1年至第5年約2,682人至3,414人，預估藥費約29.24億元35.77億元。

健保署指出，在所有轉移性非鱗狀非小細胞肺癌第一線治療，可顯著延長整體存活期中位數11.4個月；針對早期三陰性乳癌，可顯著改善術後病理學完全療效反應率達13.6%；在高微衛星不穩定性(MSI-H)或錯誤配對修復功能不足(dMMR)無法切除或轉移性大腸直腸癌第一線治療，可顯著延長整體存活期中位數40.8個月。

2、癌症標靶藥PARP抑制劑（niraparib成分藥品）用於高度惡性卵巢、輸卵管、原發性腹膜癌

健保署公告異動含niraparib成分藥品 Zejula Capsules及Zejula tablets 100mg共2品項支付價格及修訂其藥品給付規定，用於具同源重組缺陷(HRD)陽性且BRCA wild type之高度惡性卵巢、輸卵管或原發性腹膜癌病人。依臨床試驗結果可延長無惡化存活期11.4個月，且三大主要HTA組織皆建議給付。健保署預估，治療人數第1年至第5年約79人~198人，藥費約0.66億元~1.70億元。

3、癌症標靶藥PARP抑制劑（olaparib成分藥品）用於卵巢癌、乳癌

健保署公告異動含olaparib成分藥品 Lynparza film-coated tablets100mg、200mg共 2品項及含bevacizumab成分藥品Alymsys 40mL支付價暨修訂其藥品給付規定，擴大可用於用於卵巢癌、乳癌，銜接國際指引。

卵巢癌部分，可用於第三或第四期、對第一線含鉑化療合併bevacizumab有完全或部分反應，且具HRD(包括致病性或疑似致病性BRCA突變或基因體不穩定）的病人。依據第三期臨床試驗PAOLA-1結果，可延長整體存活期中位數17.9個月。

在乳癌部分，可用於早期乳癌病人若已接受前導或術後輔助化療，並具germline BRCA1/2 突變、HER2 陰性且高復發風險之術後輔助治療。依據第三期臨床試驗OlympiA結果，可顯著降低42%侵襲性疾病及43%遠端疾病的發生風險。

至於相關受惠人數、所需經費，卵巢癌預估治療人數預估第1年至第5年約101人~328人，預估藥費約2.36億元~5.89億元；乳癌預估治療人數預估第1年至第5年約123人~152人，預估藥費約1.08億元~2.23億元。

4、肺動脈高壓治療新增給付長效劑型藥品

健保署公告暫予支付含tadalafil成分藥品Adcirca Film-Coated Tablets20 mg及其藥品給付規定，用於成人治療肺動脈高壓。預估治療人數預估第1年約111人，至第5年約1,722人，預估藥費約0.14億元至2.22億元。

健保署指出，現行健保已給付用多項肺動脈高壓藥品，和本次給付藥物同作用機轉含sildenafil成分藥品(商品名Revatio)每日須服用3次，至於本藥品為長效劑型，每日僅須服用1次，可提供臨床治療多一項選擇。

5、修訂B型肝炎及C型肝炎藥品給付規定

針對懷孕滿27週後至產後4週懷孕婦女，啟動B型肝炎藥物治療。健保署表示，依據臨床試驗結果及真實世界研究資料，tenofovir alafenamide能有效降低孕婦HBV病毒量及阻斷母體垂直感染；實施預估治療人數預估第1年至第5年約405

人~365人，預估藥費約432萬元~419萬元。

6、放寬早產兒使用呼吸道融合病毒(RSV)單株抗體(Palivizumab)預防嚴重感染

健保署公告暫予支付含palivizumab成分藥品Synagis暨其藥品給付規定，新增出生時懷孕週數滿33週但未滿36週的早產兒可使用。

Synagis為用於預防RSV疾病高危險群之幼兒感染之藥品，可降低感染RSV之風險，並減少因感染RSV而住院比例，原先給付條件為出生時懷孕週數未滿33週早產兒，最多可施打六劑，6月起新增出生時懷孕週數滿33週但未滿36週早產兒，最多可施打三劑。預估治療人數第1年至第5年約4,393人至4,354人，預估藥費約2.12億元至2.10億元。

7、新增罕病藥物治療雷伯氏遺傳性視神經病變

衛福部公告暫予支付含idebenone成分藥品Raxone 150 mg film-coatedtablet及其藥品給付規定，針對12歲以上罹患雷伯氏遺傳性視神經病變（LHON）造成視力障礙的病人，早期及長期使用可以促使視力進步。預估治療人數預估第1年至第5年約45人~58人，預估藥費約7,362萬元~9,325萬元。

8、新增全民健康保險居家血液透析試辦計畫



健保署長石崇良日前表示，過往居家透析是以俗稱洗肚子的「腹膜透析」為主，通過增訂「居家血液透析納入健保給付」，讓洗腎「血液透析」也可在家執行。

根據計劃，居家血液透析比照門診血液透析採包裹支付，每次治療給付3,912 點，另提供居家訪視 1,200 點及視訊訪視 420 點。病人需自付透析機與水處理設備，費用全年最高12 萬元。推估第一年居家血液透析使用人數約50人，健保挹注全年約12 萬元。

9、建置全國性醫療費用資訊平台計畫

健保署表示，依據2023 BTC總體建議，健保署與醫事司共提科發基金「建置全國性醫療費用資訊平台計畫」，由中央設立平台，簡化審查流程。「全國性醫療費用資訊平台」5月28日上線，可一站式查詢22縣市已核定醫療項目收費之歷史資料，新申請案件可透過線上作業，簡化行政程序，促使資料公開透明。

根據健保署資料，該平台包含地方政府衛生局、醫療院所、廠商及一般民眾都可使用；主要5大功能為產品登錄與收費項目申請、審核結果登錄、申請進度查詢、公告資料查詢、管理統計。