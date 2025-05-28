食藥署拚本周內解快篩荒　每周60萬劑「連鎖超商、藥局」優先鋪貨

▲新冠肺炎快篩，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠疫情快速竄升，但是卻出現快篩荒，不少民眾表示買不到新冠快篩。衛福部長邱泰源今（28）日坦言，廠商因先前沒有疫情而減產，在監測到疫情升溫，已經立即啟動相關作為，請廠商增產並且鋪貨到連鎖超商、藥局。食藥署長姜至剛表示，今天就會有4萬份快篩鋪貨，後續每周將有60萬份的量，本周內就可以把量補起來。

國民黨立委王育敏今日在立法院衛環委員會質詢指出，疾管署昨日公布的疫情數據攀升超乎預期，尤其是就診人次的預估，從原本預估7、8萬人上修到20萬人，瞬間調高，顯示這一波疫情來得又急又猛，但相關防疫物資的快篩，大家都買不到，數量何時會跟上？

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邱泰源坦言，家用快篩因為先前沒有疫情，廠商產線、鋪貨皆減少，現在監測疫情升溫，衛福部也馬上啟動相關整備，包含疾管署預估數量，食藥署請廠商增產，或許前一兩個星期在社區藥局比較難買，但是現在已經朝向兩大重點鋪貨，分別是連鎖藥局和連鎖超商，其中萊爾富、全家、康是美可買到，7-11也很快會跟上，光是今天就鋪貨4萬劑。

姜至剛補充，疾管署跟食藥署5月9日就接到相關訊息，也跟業者面對面談，了解近期由於過期等因素銷毀800萬份快篩，而食藥署已強力要求廠商，「本周內應該可以把進度趕上」。除了今天有4萬份快篩舖出去之外，每周產能也能達到60幾萬份。

姜至剛也提到，疾管署官網「新冠最新防疫專區」可獲取各縣市衛生局提供之家用快篩試劑販售藥局及提供醫用快篩醫療院所名單連結等訊息，民眾可以透過網頁的途徑，就近先確定附近通路有沒有快篩。王育敏質疑上面沒有顯示數量恐讓民眾撲空，姜至剛回應下一步會將數量等資訊列入。