快訊／新冠上周4.1萬人就醫「急增113%」　高峰上修恐20萬人確診

▲疾管署公布最新疫情。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情急竄升！疾病管制署今（27）日公布上周新冠就診破4.1萬人次，增幅達113%；另上周新增102例重症、19例死亡，雙創今年單周新高。疾管署副署長羅一鈞表示，預估高峰6月底至7月初，屆時單周就診恐達15-20萬人次，呼籲民眾踴躍接種，進入醫院診所機構和搭大眾運輸建議戴口罩。

疾管署今日表示，端午連續假期將至，民眾出遊、聚會機會增加，有利於病毒傳播，呼籲民眾放假不忘防疫，進入醫療機構、搭乘大眾運輸、至人潮聚集室內場所，建議自主戴口罩；如有生病在家休息；符合接種資格者儘速接種新冠疫苗，保障自身健康。

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疾管署指出，國內新冠肺炎疫情持續上升，第21周（5月18日至5月24日）新冠門急診就診計41,402人次，較前一周上升，且高於2024年第21周23,555人次；5月20日至5月26日新增102例新冠併發重症本土病例及19例本土病例死亡。

今年新冠併發重症本土病例累計432例，其中66例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均近9成。

全球近期新冠病毒陽性率呈上升趨勢，各區署皆為上升，流行變異株以LP.8.1占比最高；亞洲國家/地區包括中國、泰國及香港疫情亦呈上升趨勢，其中中國與香港流行變異株以NB.1.8.1為多。我國目前主流變異株亦為NB.1.8.1。

為防範感染新冠，疾管署建議民眾以下情形可自主戴口罩，做好自我防護：

一、一般民眾：

（一）進入醫院、診所、長照機構等醫療照護機構，建議戴口罩，並配合醫療照護機構感控措施。

（二）搭乘大眾運輸工具或至人潮聚集的室內場所，建議戴口罩，特別是年長或有慢性病民眾。

二、有發燒或呼吸道症狀民眾：建議外出時戴口罩（直到症狀緩解後5天內）， 並盡量在家休息，避免不必要的外出。

相關內容可至疾管署官網/新冠最新防疫專區（ https://gov.tw/gNG ）/民眾自主戴口罩建議/「常見呼吸道病毒感染者建議事項」和「防範呼吸道傳染病，民眾進入醫療照護機構佩戴口罩須知」查看。

疾管署統計，國內新冠JN.1疫苗已累計接種215.7萬人次，上周（5月19日至5月25日）接種約4.1萬人，為前一周（5月12日至5月18日）接種1.7萬人的2.4倍，創近3個月以來單周新高。公費新冠疫苗庫存充足，尚有312.8萬劑，疾管署已持續增加疫苗配送以應民眾踴躍接種需求。

公費新冠疫苗具良好保護效力和安全性，請年齡滿6個月以上且尚未接種民眾儘早接種，另已接種1劑且間隔6個月（180天）的65歲以上長者等3類高風險對象，應再接種第2劑，提升免疫保護力，降低重症或死亡發生風險。

疾管署強調已儲備足夠疫苗和抗病毒藥物及進行防疫整備，因應此波疫情，請民眾安心。相關防疫資訊，可至疾管署官網「新冠最新防疫專區」（ https://gov.tw/gNG ），獲取各縣市衛生局提供之家用快篩試劑販售藥局及提供醫用快篩醫療院所名單連結、疫苗接種院所、抗病毒藥劑配置存放點、自主戴口罩建議、快篩陽性怎麼辦等訊息。