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睡不好危害腸道健康！醫揭研究：作息紊亂恐使腸道菌相失衡

▲熬夜示意圖（圖／CFP）

▲研究揭露失眠恐害腸道菌相失衡，熬夜不僅傷肝還傷腸胃，示意圖（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

熬夜加班、追劇滑手機是現代人的生活日常，許多人將「晚睡」當作壓力釋放的出口，大家熟知睡不好傷肝，其實也會讓腸道也出問題。醫師指出，研究顯示睡眠與腸道菌相之間存在高度雙向關聯，除了引發便秘、腹瀉、脹氣等腸胃症狀，還可能透過「腸腦軸」干擾情緒與睡眠，加劇失眠與情緒波動。

根據《Nature Scientific Reports》2023年研究指出，短期極端睡眠剝奪（連續三天、每晚只睡兩小時）會顯著降低腸道菌群的多樣性；另一項由《Frontiers in Microbiology》發表的研究亦發現，睡眠與腸道菌相之間存在高度雙向關聯，作息紊亂將擾亂菌相平衡，反過來影響睡眠激素與情緒狀態，形成惡性循環。

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美兆健檢診所醫師王浩恩指出，許多人經常「胃悶悶的、時常腹脹、容易胃食道逆流」，但檢查後卻未見器質性病變，追溯其生活作息，往往與長期失眠、工作壓力大、晚餐時間過晚或吃完即躺等行為有關。

「腸道菌相的平衡，是消化功能與免疫防線的關鍵。」王浩恩解釋，當腸道菌群失衡，除了引發便秘、腹瀉、脹氣等腸胃症狀，還可能透過「腸腦軸」干擾情緒與睡眠，影響血清素與褪黑激素的分泌，進一步加劇失眠與情緒波動。不僅如此，腸道菌相失衡還會提高腸道通透性，讓有害物質更容易滲入血液，引起慢性發炎反應，甚至影響免疫力。

王浩恩強調，許多被忽略的腸胃問題，背後其實反映的是「生活作息長期失衡」所造成的慢性影響。如果經常腹脹、脹氣、睡不好，不妨檢視你的作息與飲食，並透過專業檢查了解自身狀況，提早為腸道健康建立防火牆。別讓看似無害的「晚睡」與「失眠」，成為拖垮身體的隱性殺手。

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關鍵字： 睡眠 腸道 失眠 健康 研究

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