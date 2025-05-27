大谷翔平年過30再拚二刀流易受傷　名醫：只能交給上帝

▲大谷翔平展開實戰投打練習，醫師評估重現二刀流的日子已相當接近。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱俊吉／台北報導

美國職棒球星大谷翔平昨天登板練投，引起全球粉絲矚目。醫師說，可以進行實戰投打練習，表示大谷的上肢足可負荷短時間用力投球，也代表肩關節的唇盂傷害已完全癒合，肘關節、腕關節亦無問題，依照目前進度，應該很快便能重返二刀流，但隨年齡增長，又打又投一定會提高受傷風險，未來勢必面臨考驗。

大谷翔平在2023年接受手肘韌帶手術，2024年11月又接受肩關節唇盂手術，如今終於康復到可以正式練投的階段，球迷會好奇，一般可練投到正式比賽需要多久時間？對此，本身也是運動迷的台灣醫學會前理事長、長庚醫院骨科教授葉文凌說，品質愈高、愈微創的手術，這段時間差會愈小，而大谷先做的肘關節韌帶重建，因為新韌帶會比原有韌帶強壯，故從練習到比賽一般間隔約1至3個月。

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至於大谷後來做的唇盂縫合手術，正常狀況會用微創關節鏡進行治療，通常滿3個月應可開始運動，但顧及縫合的強度不如重建，故運動員從練習到比賽的間隔往往大於3個月。

而大谷距離肩關節唇盂手術的時間已超過半年，再考量道奇球團的高度專業，可合理推論他正式投球的場次已快來臨，球迷的漫長等待即將劃下句點。

對於粉絲擔心，大谷經過唇盂縫合手術後，球速會不會下降，葉文凌認為，理論上只要使用足夠的固定物，縫合也正確，且術後接受正確的復健和運動訓練，球員也有高度的依從性，則一般球速下降有限，但很難往上突破；至於日後若再次進行手術，則球速下降將無可避免。

大谷是萬中選一的獨角獸，但若重拾二刀流，隨年齡增長，受傷機率是否會提高？葉文凌指出，答案是肯定的，二刀流十分違反運動本能，球員的身體消耗非常巨大，運動節奏也不易配合，年輕時要維持又打又投已不簡單，在30歲後更難，而大谷已30歲，二刀流能堅持多久？這是上帝決定的事，只能交給上帝。