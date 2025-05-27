晨勃消失！　醫揭6原因：GG可能在求救

▲晨勃是男性健康的重要指標。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師白彞維提醒，晨勃消失了？你的GG可能在發出求救信號！他並分析晨勃消失6種可能原因，像是年齡增長、 睡不好、睪固酮不足。

白彞維在「Chill健康診療室-白彞維泌尿科醫師」臉書說，早上沒搭帳篷？別以為只是累，其實你的身體正在偷偷告訴你「我撐不住啦！」

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白彞維表示，晨勃並不是你想的那麼簡單，它其實是男性健康的重要指標，一晚大概會硬個3-5次，每次撐個10-25分鐘，只是你醒來時剛好Catch到最後一次，所以才叫晨勃。

白彞維分享晨勃發生的3大原因：

1、睪固酮飆升

半夜腦袋忙著釋放荷爾蒙，讓GG血管擴張、充血硬挺。



2、膀胱爆表

膀胱充滿刺激神經，反射性撐起來。

3、被子摩擦或枕邊人頑皮

晨勃怎麼突然沒了？白彞維分析以下原因：

1、年齡增長

30歲後「硬不起來」的次數開始增加，55歲後更是明顯下滑。

2、睪固酮不足

年紀、不良生活習慣、肥胖讓荷爾蒙分泌失調，晨勃也越來越弱。

3、睡不好

熬夜、失眠打亂睡眠周期，GG也累得不想起來。

4、壞習慣上身

抽菸、喝酒讓血管硬梆梆，GG就會軟趴趴。



5、慢性病來襲

糖尿病、心血管疾病讓血流出問題，晨勃也跟著消失。

6、心理壓力大

焦慮、自信心低落、生活壓力太大，連GG都不想努力了。

白彞維提到，性功能障礙如何治療？不想吃藥？「低能量體外震波」透過特定頻率的聲波能量，改善血液循環，提升硬度，還能舒緩慢性攝護腺發炎！有性功能障礙困擾請及早就醫，重回健康與性福。