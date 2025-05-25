「經期腹瀉」恐是不孕警訊！醫示警「經痛」合併4現象快就醫

▲醫師提醒，經痛和經期腹瀉可能是不利懷孕的體質。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「經痛」和「經期腹瀉」相當常見，但醫師提醒，有些經痛與子宮內膜異位症、子宮肌腺症或骨盆腔沾黏等病變有關，若「疼痛強烈、經血量大、裡急後重、性交疼痛」等情形，可要留意這恐是不利懷孕的體質，務必及早就醫，避免延誤病情。

收治該病例的台北婦產科生殖中心中醫師李和蓁分享，曾收治一名39歲的魏小姐，結婚已2年，雖然積極備孕，卻始終沒有傳來好消息，魏小姐有著經血量偏少以及「經期容易腹瀉」等症狀，但其實腸胃跟子宮、卵巢的健康對備孕女性來說相當重要，觀察月經的樣態在中醫領域是「調經種子」的關鍵，而腸胃功能良好，使氣血生化充足，從而固攝胎氣，防止胎動不安。

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另外還有一名42歲女性長期經痛與月經量大，因為血便就診腸胃科，大腸鏡檢查發現多處病灶，最初以為是「多發性大腸腫瘤」，但病理科檢驗結果這些腫瘤來源竟是「子宮內膜」，正常狀況下應在子宮內增生子宮內膜厚度以幫助胚胎著床，卻跑到腸胃道。

台北婦產科生殖中心黃馨慧主任醫師指出，內膜細胞出現在腸道原因不明，經血逆流可能性低，合理推斷可能是胚胎發育時就出錯，導致內膜細胞錯位，但只要及早診斷，這名患者的經痛問題是能夠解決的，而腸道內的腫瘤也能夠及早得到處置。

針對有經痛困擾的女性，李怡萱提醒，「經痛不是病」，但痛起來真的要人命，經痛分為「原發性經痛」、「續發性經痛」兩種，前者通常無明確病灶，可能伴隨噁心、腹瀉、頭暈，症狀通常在年紀增長或懷孕後改善，但後者與子宮內膜異位症、子宮肌腺症或骨盆腔沾黏等病變有關，根據統計約50～90%的女性一生中都曾經歷經痛，雖然常見，但背後可能潛藏健康警訊。

若僅是輕微原發性經痛，李怡萱建議，可透過熱敷下腹部、補充富含維生素E、B1、B6、鎂、鋅及 Omega-3脂肪酸的食物，生活上則維持規律運動等方式改善，但若疼痛強烈、影響日常生活，或合併有經血量大、裡急後重、性交疼痛等情形，務必及早就醫，千萬不要隨便聽信偏方或自行服藥，以免延誤治療，甚至影響生育能力。