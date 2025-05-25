4大偽健康食物！　恐血糖失控、體重暴增

▲燕麥奶含有較多碳水化合物，如果當成牛奶一樣大量飲用，恐怕會導致體重直線上升。（圖／123RF）

圖文／CTWANT

現代人愈來愈重視健康，許多人因此放棄零食、飲料，轉而選擇那些標榜健康的食物，但許多看似健康的選擇，其實暗藏陷阱，你以為吃下了有助身體健康的食物，卻可能導致血糖失控、增加身體負擔，甚至在不知不覺中體重暴增。專家告訴CTWANT，燕麥奶、能量棒、全麥麵包、穀麥片正是最易誘導人的 4大偽健康食物，仔細挑選才能真正吃得健康。

燕麥奶近年成為受歡迎的健康聖品，成為不少人早餐的新選擇，甚至用來取代牛奶。「燕麥奶不能取代牛奶，因為它根本不是奶！」營養師程涵宇表示，燕麥奶雖然名稱有一個「奶」字，但實際上是「澱粉奶」，主要原料是燕麥，所含的成分大多是碳水化合物，沒有添加任何奶製品。

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程涵宇說，燕麥奶的優點是不含乳糖，所以乳糖不耐者也可安心喝，針對食慾不佳又需要補充健康碳水的人，燕麥奶也是不錯選擇，而且還富含膳食纖維及β-葡聚醣，有助於降低膽固醇。

「要注意燕麥奶不是牛奶，主要是提供碳水化合物，因為每300毫升的燕麥奶約等於0.4碗飯，最近很受歡迎的大杯燕麥拿鐵甚至跟半碗飯的澱粉量相同！」程涵宇說，攝取過多的燕麥奶易使血糖飆升，再加上成分含有油脂，所以喝多了容易變胖，建議優先選「無糖」、「少添加物」、「蛋白質大於1.0g/100ml」者。若要喝燕麥奶時，建議搭配蛋白質、鈣，並謹記澱粉代換原則，例如喝下燕麥奶後，就要減少飯量，如此才能營養均衡。

許多健身族也愛吃主要成分是燕麥的能量棒，中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃琳惠說，「我身邊有很多朋友吃燕麥棒，認為相當健康，但燕麥本身無調味，為了符合大眾需求會以不同口味呈現，如焦糖、巧克力、優格等。仔細看營養標示，即使標示為不甜，但還是含有2~3成精緻糖。」

黃琳惠說，每根燕麥棒約含1-3公克的膳食纖維，乍看之下很高纖很健康，但跟每日所建議的25-35克相距甚遠，所以別傻傻地以為吃了燕麥棒就能補足一天膳食纖維所需，而且因為份量小、容易餓，反而會忍不住吃更多其他食物，不僅容易攝取過多熱量，還可能影響減重效果。如果想以燕麥棒取代正餐，建議選擇低糖者，同時搭配蔬菜及蛋白質，較容易有飽足感。

▲全麥麵包一定比較健康？專家表示，若是添加大量糖、油脂增加口感，其實也會增加身體負擔。（示意圖／資料照／CTWANT提供）

程涵宇則說，雖然多數能量棒高糖、高油脂，但也有少數成分單純的能量棒。「可以先檢視成分與營養，挑選使用天然食材如堅果、燕麥、果乾等，然後蛋白質含量建議要達15公克、糖量要每份小於10公克，這樣熱量大約能控制在200大卡左右。」

其他如全麥麵包、穀麥片也都屬於「偽健康食物」。程涵宇說，市售穀麥片非常多元，有純燕麥片、也有添加奶精、高糖的穀麥片。「其實仔細挑，還是能挑到健康品項，我自己最近買了無添加的高蛋白穀麥片，希望除了膳食纖維還可以補充到蛋白質，裡面還有果乾。」

程涵宇建議買最基本的純燕麥片，加上一些堅果，再沖泡牛奶或豆漿、或加進無糖優格就是簡單又健康的選擇。搭配上新鮮的水果例如奇異果，營養密度高又有膳食纖維及維生素Ｃ，對於早餐來說更可以提升腦力跟專注力。

另外，許多人認為全麥麵包比一般麵包更健康，但目前許多市售商品為了增添美味口感，會添加大量油脂和糖分，導致熱量和脂肪含量甚至超過白麵包，建議挑選口感較粗糙的全麥麵包，因為代表全麥麵粉比例較高，並搭配蔬果與蛋白質。

▲營養師程涵宇認為市售能量棒也有成分單純的品項，建議民眾購買前先看成分表。（圖／程涵宇提供）

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