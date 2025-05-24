新冠急竄升「3症狀最明顯」　台大醫曝觀察：喉嚨痛到像砂紙磨

▲這波新冠可能喉嚨痛的症狀明顯。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者洪巧藍／台北報導

這波新冠疫情又急又猛，感染科權威、台大醫師黃立民直言是去年至今「比較厲害的一波」，而這次比較明顯症狀分別是喉嚨痛、肚子痛、頭痛，可能是病毒變異株特性，臨床觀察發現個案咽喉發炎狀況明顯，所以容易喉嚨痛，嚴重程度甚至會到像「被砂紙磨過」，也提醒若有類似症狀懷疑新冠應該盡快確診，有必要時使用抗病毒藥物，避免演變為重症。

近期新冠疫情再起，中國工程院院士鍾南山提到最近臨床反映，喉嚨劇痛如吞刀片的「刀片嗓」症狀更為明顯。台大兒童醫院感染科醫師黃立民受訪直言，這次新冠感染有觀察到「咽喉發炎」比較明顯，所以個案會覺得喉嚨很痛、很乾，甚至會像是被砂紙磨過一樣；幼兒則比較會有哮吼表現。

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此外，也常看到個案出現腸胃道不適，包含肚子痛、嘔吐，部分少數還會出現拉肚子情況；另有些個案會有劇烈的頭痛。黃立民指出，國內目前流行變異株為NB.1.8.1，很有可能是這種病毒影響偏向上呼吸道、咽喉跟腸胃道，反而肺部不是主要表現。

近期新冠疫情快速竄升，疾管署副署長羅一鈞昨日表示，過去幾天就醫人數已經超過上周的1.9萬人次，預期本周增幅恐會翻倍成長。疾管署預估疫情高峰落在6月中下旬，原本預期單周最高就診6.5萬人次，按照目前增加速度，恐怕會上修就診人次「單周上看10萬人」。

黃立民認為，這波應該是從去年至今「比較厲害的一波」，因為過去半年沒什麼人感染，累積易感族群增加，加上病毒變異傳播速度較快、暴露病毒量也高，讓疫情上升明顯。

黃立民提醒，如果本身出現類似感冒症狀，特別有喉嚨或者腸胃道不適，應該懷疑是否新冠感染且要儘早確診，如果符合條件盡早使用抗病毒藥物，可以避免重症、縮短病程，也比較不會傳染給家裡其他人。至於要預防新冠，最重要且最簡單的方法仍然是接種疫苗。

民眾對疫情的緊張也確實反映到疫苗接種，疾管署最新統計顯示，近3日(5/19-5/21)新冠疫苗接種人數共計19,189人，為上周同期(5/12-5/14)接種6,413人的3倍，5月21日接種7,612人更創近3個月來單日新高。

疾管署提醒，年齡滿6個月以上且尚未接種民眾應儘早接種，另已接種1劑且間隔6個月(180天)的65歲以上長者等3類高風險對象，應再接種第2劑，提升免疫保護力，才能應對此波疫情。