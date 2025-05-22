金針菇＝明天見！　醫曝大腸鏡：整朵菇類排出來

▲大腸鏡拍下「鴻喜菇」。（圖／翻攝林相宏臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

金針菇營養價值豐富，但吃了之後，隔天排便往往能再見到它，因此被戲稱為「明天見」。禾馨民權健康管理診所院長林相宏分享，大腸鏡拍到的菇類。

林相宏在臉書說，「我的大腸怎麼長香菇啊？唉呦，不是啦，大家來看看為什麼金針菇會叫『明天見』。最近大腸鏡拍到這張超可愛的照片，提醒大家吃東西要咬啦。」

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▼金針菇又被稱作「明天見」，因時常在隔天的馬桶再相見。（達志／示意圖）

林相宏表示，這就是傳說中的「直腸子」、「一根腸子通到底」，吃東西太快加上清腸藥劑 ，整朵菇類就這樣排出來了，大家猜猜看這到底是什麼菇菇呢？大腸鏡整天遇到百香果子、西瓜子、火龍果子。

對此，有網友猜到是「鴻喜菇」，讓林相宏直呼「專業」。其他人紛紛留言，「玉米、海帶芽、紅蘿蔔絲也是常客XD」、「為什麼吃東西都不咬。」

農委會曾解釋， 金針菇是一種真菌，細胞壁含有結構紮實的幾丁質多醣體，為一種膳食纖維，人類腸胃沒辦法將它完全分解消化；而在烹煮與咀嚼過程中，金針菇的營養物質，如水溶性多醣、胺基酸已釋放出來，並藉由消化道吸收，因此隔天看到的金針菇，只是消化不了的膳食纖維。