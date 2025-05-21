路怒不是脾氣差　醫揭3個性易犯「陣發性暴怒症」高齡少見

記者邱俊吉／台北報導

近日接連出現汽車駕駛暴衝造成死傷的慘劇，事發原因均仍待查，但不少人質疑恐與「路怒症」有關；醫師說，此非正式診斷名稱，而是「陣發性暴怒症」的表現行為，患者常有競爭性強、敏感度高、自信心低等人格特質，民眾若察覺某些事以前可以忍，現在卻不行，且頻繁有怒氣難控的情形，應主動就醫。

景美醫院精神科主任、台安醫院精神科資深主治醫師許正典說， 陣發性暴怒症的核心特徵，是在日常生活中出現超乎比例的情緒爆發，例如開車時失控、與人爭執時動手，患者多具備3種人格傾向，包括對競爭高度敏感、自信心脆弱、挫折容忍度低等，一旦遇到挑戰或刺激，包括被超車、被質疑，便可能情緒失控。

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▲三峽北大國小旁日前發生汽車駕駛衝撞致3死12傷慘劇，不少民眾至現場獻上鮮花與零食 。（圖／記者陳以昇攝）

許正典指出，這並非單純「脾氣差」，而是情緒調節失衡與衝動控制障礙的表現，患者大腦前額葉無法及時抑制情緒中樞杏仁核的激發，導致突如其來、有如雷陣雨般的暴怒，且平時可能給人感覺溫文儒雅，一遇特定情境卻像變了個人脫序。

對於陣發性暴怒症 ，許正典說明，男性發生率較高，約為女性5倍，常見於20至50歲年齡層，一般認為與中年壓力、焦慮或情緒疾患有關，但少見高齡族群出現類似行為，若發生，應留意是否與失智等其他慢性病有關，例如原本可以認路，現在卻記不得，情緒便開始發酵。

針對已知容易情緒爆發者，許正典建議，最好採取預防措施，包括隨身準備涼水，飲用可轉移注意力，或播放舒緩音樂、避免獨自駕駛、改搭大眾運輸工具等，必要時可用交感神經阻斷劑穩定情緒，但若自身或親友察覺情緒失控已明顯影響日常判斷，甚至有危險行為，應儘速尋求精神科協助。