小滿節氣報到！中醫師傳授3招養生法：健脾胃、去濕氣、防中暑

▲天氣漸趨炎熱，身體發出的「濕熱警訊」不能忽視。（圖／翻攝自pixabay）

氣溫飆升、小滿節氣來臨，身體容易出現濕重倦怠、皮膚癢、中暑等不適。中醫師周亞錚提醒，此時是調養體質、預防濕熱病症的關鍵期。掌握三大養生原則，讓你順利度過梅雨初夏！

隨著小滿節氣到來，天氣又悶又濕，讓人常感疲倦、食慾差。周亞錚表示，小滿正值春夏交替、萬物漸「滿」之際，體內也容易累積濕熱、引發不適。因此從中醫角度出發，小滿養生關鍵就在於健脾胃、祛濕氣、防中暑。

小滿常見三大身體警訊

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1. 濕熱內困：

出現食慾不佳、腹脹、大便不順、倦怠、身體沉重等現象，反映脾胃功能失調，濕氣困在體內無法代謝。

2. 濕疹搔癢：

天氣悶熱導致濕熱蒸騰至肌膚，容易出現濕疹、蕁麻疹、香港腳等問題，紅腫、癢感難耐。

3. 中暑徵兆：

日曬過多、進出冷氣房頻繁、飲用過多冰品都可能導致陽暑或陰暑，產生頭暈、冒汗、無汗、想吐、四肢無力等不適。

養生三招：從內而外調養，順應節氣變化

1.健脾胃 ➤ 扶正祛濕根本法

脾胃強，濕氣自然去。飲食上可多吃山藥、白扁豆、薏苡仁、茯苓等健脾祛濕食材，少吃油膩、冰冷、甜食，避免脾胃受傷。

2.去濕氣 ➤ 清爽不濕黏

多雨潮濕讓濕氣困體，可食用薏仁、紅豆、冬瓜等幫助排濕，並避免奶製品、油炸及重口味食物，讓身體更輕盈。

3.防中暑 ➤ 陽暑避日曬，陰暑避冷飲

外出記得防曬遮陽，流汗後不要馬上吹冷氣。冷飲要節制，以免體內熱氣無法宣洩，造成「悶熱型」中暑。

小滿推薦食補：赤小豆薏苡仁排骨湯

材料：

薏苡仁30g、赤小豆30g、山藥200g、紅棗數顆、排骨400g

作法：

排骨燙過去腥後洗淨。

鍋中放入排骨與藥材，加水煮滾轉小火，煮至山藥與排骨軟爛，加鹽調味即可。

中醫解說：

此湯源自《醫宗金鑑》方改良，薏苡仁與赤小豆可利濕消腫，山藥與紅棗補脾益氣，排骨則平補脾胃，適合小滿養生補氣去濕。

貼心提醒：

周亞錚指出，薏苡仁偏寒，體質虛寒者、孕婦或有慢性病者應先諮詢中醫師後食用。

小滿節氣正是暑氣與濕氣逐漸上升的關鍵時刻，別忽略身體發出的「濕熱警訊」。把握這段調養黃金期，從健脾、祛濕、預防中暑三方面著手，讓你舒心迎接夏天的到來！

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