產後隆乳到H罩杯害敗血性休克　專家：「單次升2罩杯」保平安

▲女子移植自體脂肪後產生巨大膿瘍，箭頭所指處為左乳病灶，另一側膿瘍已完成引流 。（圖／馬偕醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

一名30多歲女性產後進行抽脂療程，同步接受自體脂肪隆乳，聽從診所建議「能補多少補多少」， 雙乳各補400至500cc，從D罩杯升到H罩杯，但術後不久乳房明顯腫痛，進急診時已敗血性休克，經緊急治療、引流約1000cc膿液才緩解症狀；醫師說，自體脂肪隆乳一次不宜升逾2罩杯，以降低感染等風險。

收治病例的馬偕醫院整形外科資深主治醫師尤傑銘表示，自體脂肪隆乳因使用自體組織、外觀自然且不需植入義乳，受到不少女性青睞，但一定面積內若施打太大量脂肪，恐造成脂肪細胞中央缺乏血液供應而壞死，易引發感染、膿瘍，嚴重甚至可能造成乳房變形，此個案的脂肪注射量明顯過高，已達「巨量移植」等級，感染機率也會上升。

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針對此患者，尤傑銘說，病人產後為加速恢復體態，在某診所接受抽脂手術，醫師建議可將抽出的脂肪再利用、進行隆乳，本人也未表明希望升級至特定罩杯，於是醫師原則以「能補多少補多少」施打，然而術後僅1個月即出現雙側乳房紅腫熱痛等不適，經診所初步處理仍未緩解，後因劇烈胸痛、呼吸困難送馬偕急診，診斷為膿瘍合併敗血性休克，經住院接受手術引流、抗生素治療才穩定下來。

尤傑銘指出，患者本身雖已具備一定乳量，但體型中等，單側施打超過400cc脂肪已屬高風險操作，所幸感染後介入及時，並未釀成更嚴重後遺症。

對於自體脂肪隆乳，尤傑銘說明，注射容量通常以「罩杯數升級」為估算基準，1個罩杯約需120至150cc，並須根據患者乳房皮膚厚度、胸廓寬度等量身規劃，一般建議每次提升2個罩杯較佳，不宜一味追求快速增大。

同為治療團隊的鍾子毅醫師則說，脂肪移植手術本身相對安全，如操作得宜、顆粒分散且注射區域血液循環良好，術後脂肪長期存活率平均3至5成，但若有過度集中施打等不當操作，或器械、環境消毒不確實，便容易發生細菌感染，部分個案可能還需數度清創才能控制。

尤傑銘提醒，自體脂肪隆乳有助重塑輪廓、提升自信，但民眾須選擇有經驗的整形外科醫師，與完善的手術環境，並量力而為、分次施作，避免貪快，更能安全為美感加分。