她忽略「2症狀」變瘦　竟罹三期胃癌

▲劉博仁說，幽門螺旋桿菌是台灣胃癌的主要元凶之一。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

營養功能醫學專家劉博仁醫師分享，一名女士表示，過去常有胃脹、消化不良的情況，也會吃些胃藥應付一下，直到去年胃口變差，人也消瘦，才去做胃鏡檢查，沒想到竟被診斷為胃癌第三期。

劉博仁在臉書說，這名女士在手術切掉大部分的胃之後，胃裡頭發現有幽門螺旋桿菌感染，這也很可能是她罹癌的關鍵因素，所幸手術順利，目前身體逐漸恢復；長期胃口不好，可能不只是小毛病，小心幽門螺旋桿菌是胃癌隱形殺手。

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劉博仁表示，幽門螺旋桿菌（H. pylori）是台灣胃癌的主要元凶之一，這種細菌會在胃黏膜上慢性引發發炎反應，導致胃壁受損，長期下來可能演變成萎縮性胃炎、腸化生，甚至進入癌前變化。

劉博仁指出，尤其在台灣，中老年人感染幽門桿菌的比例偏高，很多人有胃痛、胃脹就吃藥壓一壓，卻沒想到背後潛藏的是癌變的危機。

劉博仁提到，在功能醫學觀點中，特別重視腸胃道的健康，因為這是全身免疫、防禦與營養吸收的第一道防線；如果您常有胃部不適，或曾做過胃鏡發現有胃炎、胃潰瘍，一定要主動檢查是否有幽門螺旋桿菌感染。

劉博仁說，幽門螺旋桿菌透過簡單吹氣或糞便檢測就能發現，治療上也有清除的療程，早期發現、早期治療能大幅降低胃癌風險，好好愛護我們的腸胃，是預防癌症的第一步。