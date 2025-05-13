北市衛生局要辦了！婦科醫性侵將送醫懲會　最重可吊銷執照

▲一名婦產科醫師假借檢查性侵女病患。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

台大醫院一名黃姓婦產科住院醫師趁值勤急診工作時，性侵就醫的年輕女子小芳（化名），全案經台北地院審理，法官認為黃男犯後毫無悔意，處3年徒刑。對此，台北市衛生局醫事科科長陳怡龍表示，今天上午有收到衛福部的來函，會先詢問台北地院針對該醫師的判決是否已經定讞，如果已經定讞不可上訴，就會辦理醫師懲戒委員會，最嚴重可吊銷執照。

該名黃姓醫師在2021年6月，台灣正值COVID-19第三級疫情警戒期間時，已是台大醫院婦產部第3年住院醫師，負責值勤急診診療工作。女子小芳當時因腹痛、發燒，於同年6月26日上午8時45分許到台大急診室就診，經診斷疑為黃體破裂而留院觀察。

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小芳指控，該名醫師謊稱要做「性反應測試」，在無護理師陪同的情況下，戴著手套搓揉陰蒂並指侵，之後藉口幫她照陰道超音波時，更要求「這次要做到高潮」，她因察覺有異而拒絕。隨後該醫師要求不要把過程說出去，讓小芳更覺得不對勁，便請男友幫忙報警，事件才因此爆發。

而針對是否做後續懲戒，陳怡龍表示，今天已經收到衛福部的來函，只要跟台北地院確定判決定讞，就會辦理醫師懲戒委員會，最嚴重會建請中央吊銷醫師執照。