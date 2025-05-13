民團建議設置「狼醫查詢平台」　邱泰源：重視、研議中

▲衛福部長邱泰源談台大婦產部住院醫師性侵案。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院一名黃姓婦產部住院醫師趁執勤急診工作時性侵就診女子遭判處3年徒刑，涉案情節包含謊稱要進行「性反應測試」，甚至還說「沒有做到高潮的話，結果可能會有影響」，引發各界譁然，要求應公布狼醫姓名、成立狼醫查詢平台等。衛福部長邱泰源今（13）日受訪強調，衛福部重視此議題，相關做法一直在研議中，希望讓事情不要再發生。

桃園市衛生局查出，黃姓醫師於台大醫院受訓後，從2022年4月起至今，在桃園八德區某婦產科診所執業長達3年，全案5月5日一審宣判後，該醫師未主動告知診所，仍繼續低調看診，直到犯行於母親節（11日）當天遭《ETtoday新聞雲》揭發，黃男才在隔天於診所上班日立刻辭職。

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針對此案，衛福部次長林靜儀今在臉書表示，醫事司將發文請地方衛生局啟動醫師懲戒委員會。

邱泰源今日出席衛生福利部防疫中心興建工程動土典禮受訪被問及此事，他先強調「所有發生事情的醫師已經沒有在台大醫院看診」，接著重申「衛福部非常重視這個議題」，針對外界呼籲公布狼醫姓名，衛福部一直在研議中，至於醫懲會懲戒有一層層的審議，只要地方政府送上來，中央馬上就會啟動。

民間團體建議衛福部應提供狼醫的查詢平台。邱泰源重申，所有意見我們都會研議，這牽涉到地方的職權跟中央的職責，衛福部會妥善就可能發生的狀況進行處理，甚至比照醫療事故預防的《醫預法》，讓類似事件防範於未然，這樣設計是最好的。