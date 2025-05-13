突站起來頭暈小心「姿勢性高血壓」　醫：死亡風險高87%

▲醫師提醒，姿勢性高血壓死亡風險更高。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

突然從椅子上站起來，就感到一陣頭暈、眼花？多數人會直覺聯想到「低血壓」，但其實也可能是比較少被注意的「姿勢性高血壓」。醫師提醒，若出現姿勢性高血壓，死亡風險比沒有此現象的人高出87%。

減重專科暨家醫科醫師許芷瑜指出，目前普遍認為從坐姿站起時，收縮壓上升≥20mmHg為姿勢性高血壓標準之一，並將其視為心血管疾病、中風、腎臟病與認知功能障礙等的重要潛在風險因子。

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根據最新發表於《英國醫學期刊》（The BMJ）的文章，透過統合分析，研究31,124名平均年齡67.6歲、包含已確診高血壓患者與尚未確診但血壓偏高的成人資料，結果發現約17%的受試者出現姿勢性高血壓，比姿勢性低血壓（9%）還常見，而在高血壓的年長患者中，有姿勢性高血壓更是影響死亡率的重要預測因子。

另外，一項追蹤4年半的研究也顯示，若出現姿勢性高血壓，其死亡風險比沒有此現象的人高出87%。許芷瑜表示，除了年齡、酒精之外，肥胖與代謝症候群也是高血壓的風險因子，在《英國醫學期刊》這篇統合分析中，有38.5%的姿勢性高血壓患者屬於肥胖，如果高血壓患者同時還有肥胖、血糖控制不佳等問題，可能進一步提高中風、腎臟病、甚至是認知障礙等共病的風險。

不過，研究也發現，只要積極控制血壓可降低7%的姿勢性高血壓的發生機率，除了必要的藥物治療外，日常生活中的自我管理同樣關鍵。許芷瑜建議，要積極控制體重，只要減少5至10%體重，就可有效改善血壓與血糖，飲食要避開含糖飲料、減少精緻澱粉與油炸食物，穩定血壓也能控糖，另也要規律運動和避免久坐。

最重要的是，要自我監測血壓，建議平時在家規律地以「722原則」，也就是連續7天，在每天早上起床後和晚上睡覺前，各量一次血壓，每次都量2遍，取平均值後並記錄，若出現異常波動，應盡速就醫評估。

許芷瑜提醒，不論是哪種類型的高血壓，都可能對健康造成威脅，長期血壓過高可能對不同器官組織帶來傷害，進而造成各式併發症，例如腦栓塞、顱內出血、心肌梗塞、心衰竭、主動脈剝離、腎衰竭、眼睛的視乳突水腫等，因此若本身已有高血壓、肥胖或糖尿病，除了定期監測血壓與血糖，更應與專業醫師或營養師討論合適的治療與飲食策略。