快訊／上周新冠就診9978人！疫情連5周上升　11個月大嬰重症

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者趙于婷攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情持續上升！上周新冠門急診就診9978人次，較前一周增加66%，已連續5周上升。另上周新增34例新冠重症，6例死亡，重症個案中有一例11個月大男嬰，未曾接種新冠疫苗，疾管署目前預期疫情應於6月進入高峰。

疾管署今（13）日表示，國內新冠肺炎疫情上升，第19周（5月4日至10日）新冠門急診就診計9978人次，較前一周上升，惟仍遠低於去年同期（2024年第19周為2萬3324人次）。

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上周（5月6日至11日）新增34例新冠併發重症本土病例及6例死亡病例；今年新冠併發重症本土病例累計237例，其中43例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，9成以上確定及死亡病例未接種本季新冠JN.1疫苗。

疾管署指出，截至今年5月11日國內新冠JN.1疫苗已累計接種209.9萬人次，全國接種率8.75%，65歲以上第1劑及第2劑為18.2%、0.33%。上周（5月5日至11日）新冠JN.1疫苗接種10,400人次，為兩個月以來單周最高，顯示疫苗打氣提升。

接種新冠JN.1疫苗是預防新冠中重症最有效的方法，由於國內疫情持續上升，呼籲滿6個月以上且尚未接種新冠 JN.1疫苗者別輕視疾病威脅，應儘速接種。此外，已接種1劑且間隔6個月（180天）的65歲以上長者等3類高風險對象，應再接種第2劑，以提升免疫保護力。

疾管署說明，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但病程仍有機會發展為中重症，民眾快篩陽性後，如出現下列重症警示症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少收縮壓<90mmHg或無發燒之情形下心跳>100次/分鐘，請務必立刻就醫。

此外，65歲以上長者、孕產婦或具慢性病史等具重症風險因子對象，為感染新冠後可能導致併發症之高風險對象，於快篩陽性後請儘速就醫，以利醫師及早診治並開立口服抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡之風險。

疾管署呼籲，兒童感染新冠的警示徵象則包括：發燒超過48小時或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗、退燒後持續或活動力不佳、退燒後持續呼吸急促/喘/胸悶胸痛、持續性嘔吐/頭痛或腹痛、超過12小時未進食或解尿，請家長儘速帶往就醫。

若已出現抽搐、肌躍型抽搐、步態不穩、意識不佳或持續昏睡、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗、體溫大於41度等症狀時，請立即送醫治療。