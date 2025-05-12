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「蘋果皮」別削光！醫揭「養生功效」：可逆轉代謝症候群

▲▼ 營養師曝蘋果對減重的5大益處 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

▲醫師指出，蘋果皮是最營養的部分。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

你吃蘋果削皮嗎？最營養的部分都丟光光了！台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書指出，果皮才是寶，如蘋果皮裡的「綠原酸」可以幫助改善胰島素敏感度、降低血糖；柑橘皮裡的「阿魏酸」對抗發炎、幫助血管放鬆、穩定血壓；葡萄籽中的「沒食子酸」則有強力的抗氧化作用，果皮的營養還可幫助逆轉代謝症候群。

張家銘指出，蘋果皮、葡萄籽、柑橘皮、櫻桃梗等看起來不起眼的東西，其實富含一種叫做酚酸（phenolic acids）的天然植化素，國際研究更提到，果皮裡的這些酚酸，能幫助穩定血糖、降血壓、抗發炎、減少脂肪堆積，有機會幫助逆轉現代人最常見的「代謝症候群」。

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張家銘也提到，把水果洗乾淨後，早上可以連果皮一起打成果昔，比如蘋果連皮、紅蘿蔔連皮、葡萄整顆下去打，再加一匙堅果粉或優格，不但口感好，還能讓酚酸和膳食纖維一起進來，而吃完的檸檬皮、橘子皮、櫻桃梗、蘋果皮曬乾，可以泡熱水當果皮茶喝，味道清香又不苦澀，剩下的果渣也可以加一點麵粉、燕麥、肉桂粉，做成簡單的果渣能量餅。

近幾年國際期刊上也指出，這些來自水果副產物的酚酸，在體內會幫助調節血糖（像是減少糖分吸收、促進葡萄糖進入細胞）、抑制脂肪堆積、增加血管彈性、降低自由基造成的傷害，甚至能活化抗氧化酵素（像SOD、CAT、GPx）。

很多人會把「養生」想得很複雜，以為一定要吃很貴的東西、看很多數據，才叫健康。但張家銘強調，現在的研究已經指出，其實自然早就設計好這些保護因子，只要不把它們「削掉」、「濾掉」、「倒掉」，就能讓身體重新找回平衡的節奏。

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關鍵字： 蘋果 蘋果皮 水果 張家銘

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