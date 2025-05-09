生完更危險！生產死亡「半數發生在產後」　5月起補助2次產後照護

▲產後對婦女的風險不亞於生產，資料照。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

「很多人只知道生產危險性，但其實產後更危險！」婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，根據美國婦產科醫學會統計，與懷孕相關的死亡案例中，半數發生在產後10天內。衛福部5月1日起提供2次產後健康照護服務，將現有預防保健產前健康照護延伸至產後，提供孕產婦更全面的照護。

國健署是從5月1日起，除了現有的14次產前檢查之外，再加碼提供2次產後健康照護服務，分別在產後1個月內（建議於產後1至2週）及產後3個月內（建議於產後6至8週）。內容包括：重要生理量測、疾病與身體機能評估、心理健康自評以及產後生活型態及生育相關諮詢。

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黃建霈指出，很多高齡、高危險妊娠孕婦在產後發生一些問題，根據美國婦產科醫學會統計顯示，懷孕相關死亡有半數發生在產後10天內，且其中有70%可以預防。

黃建霈表示，台灣產前檢查是全世界次數最多也最好，但先前沒有產後相關措施，過去產後回診通常也只是簡單看看傷口，其實是不夠，還應該要由醫師主動詢問，可以協助媽媽們解決像餵母乳、睡眠壓力、家庭支持系統等問題，乃至產後憂鬱量表評估，來保護這些願意生小孩的媽媽，不能讓她們度過生產卻遭遇不幸。

▲產後健康照護服務方案5/1上路。（圖／記者洪巧藍攝）

國健署提供2次產後健康照護服務，黃建霈表示，這類似「第四孕期」概念，將產後三個月視為懷孕的延伸階段，把傳統觀念是「月子坐得好會有差」現在不僅是坐月子，更是持續性的照顧，不僅可以讓下一胎有健康的開始，也是預防慢性病的關鍵時期。

台灣周產期醫學會理事長施景中表示，婦產科醫師從產前就了解產婦相關病史與健康狀況，不應該在產後就中斷，尤其常規顫後回診多在產後6週，但產後憂鬱可能更早出現，有些產婦甚至在回診前就無法承受壓力自傷；另也有家長因新生兒患有先天疾病，回家後束手無策，導致兒虐悲劇，及早介入可協助家庭穩定情緒與照顧能力。

衛福部長邱泰源表示，迎接新生命的誕生有喜悅也有壓力，媽咪與家人有時會把專注力完全放在寶寶身上，而忽略了媽咪本身的需要，然而，剛經歷了懷孕與生產的媽咪也需要被用心的照顧，充分的休息、家人的支持，以及專業醫療團隊的健康照護與諮詢，共同守護媽咪陪伴寶寶成長的路。