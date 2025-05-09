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世衛行動團成員少1／3仍赴WHA　邱泰源：要「半抗議、半呼籲」

▲▼衛福部長邱泰源談WHA。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長邱泰源談世界衛生大會（WHA）。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年世界衛生大會（WHA）將於5月19日在瑞士日內瓦登場，台灣已經是連續9年沒有獲邀。衛福部長邱泰源今（9）日受訪表示，將組「世衛行動團」前往，但因為預算遭刪，今年成員少了三分之一，預計16日晚間出發。被問及是否會依照往例提出抗議信函，邱泰源語帶保留，僅說「半抗議、半呼籲」，盼爭取能讓台灣完整的參與WHA。

第78屆世界衛生大會（WHA）將於5月19日至27日在瑞士日內瓦舉行，台灣從2017年開始就沒有獲邀參與，今年仍沒有收到邀請函，是第9年叩關失敗。

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邱泰源今日出席國健署活動受訪時表示，衛福部組成世衛行動團還是會按照原來的規畫，於5月16日晚間出發，抵達後隨即開始一系列的活動。他也直言，這一次因為經費被核刪的關係，衛福部為完成本次任務到處找經費，希望讓最直接相關主管人員參與，整個行動團人數相較往年大概少了三分之一，只剩20幾個人。

衛福部過往都會向世衛秘書處遞交抗議信函，但被問及相關規劃，邱泰源卻說此次不是抗議信函，是呼籲信函，會「半抗議、半呼籲」。他強調，台灣是一個醫療衛生的優等生，「希望還是給我們能夠完整參與WHA，跟世界各國來做醫衛方面的交流，對於全世界醫療防疫的水準應該是有幫助的，這是呼籲。」

邱泰源補充說明，相關活動安排會按照往年經驗並且精益求精，會跟理念相近國家多多互動，透過包括雙邊會議等各種方式，讓台灣能夠走出去。至於安排接觸的國家已有多少？邱泰源不願透露，只表示相信所有理念相近國家都會接觸。

▲▼臺灣21大醫事團體聯合國際記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台灣21大醫事團體聯合國際記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

醫師公會等全國21大醫事團體今日舉行聯合記者會，共同發聲呼籲世界衛生組織（WHO）正視台灣對全球健康的貢獻，並邀請台灣以觀察員身分參與今年的世界衛生大會。

醫事團體認為，面對氣候變遷、新興傳染病威脅、慢性病負擔及高齡化社會等全球性挑戰，世界各國必須團結合作、資訊透明，才能有效因應危機。在此關鍵時刻，台灣的經驗與能力不容忽視。

醫事團體分析，從COVID-19的防疫表現、醫療科技到國際人道援助，台灣持續為全球健康作出實質貢獻，卻長期被排除在全球公共衛生體系之外，明顯違背WHO「健康為基本人權」的普世價值。

「健康無國界，病毒無國籍」，唯有包容與合作，才能落實WHO「One World for Health」的目標。參與記者會的台灣21大專業醫事團體代表超過50萬名台灣醫療專業人員，一致呼籲國際社會與WHO堅守「不遺漏任何人」的理念，讓台灣有機會為全球健康貢獻力量。

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關鍵字： 台灣 衛福部 世界衛生大會 醫療 抗議

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