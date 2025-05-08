7旬嬤吞嚥困難「氣管被擠歪」　醫手術摘「芭樂大」甲狀腺結節

▲黃女士甲狀腺結節如芭樂大，已經擠壓氣管。（圖／醫師提供）

記者趙于婷／台北報導

74歲黃女士10年前因右側甲狀腺結節問題，在醫院接受手術切除，3年前又發現左側結節逐漸增大，出現吞嚥困難、頸部腫脹，再度檢查發現結節已經侵犯胸腔，氣管已經被13公分如「芭樂般大」的結節壓迫偏移至右側，進一步安排手術切除。

收治該病例的台北慈濟醫院胸腔外科醫師洪嘉聰指出，黃女士左側結節切片數次均屬良性，原本想說在未影響生活的情況下，選擇持續觀察，但之後因出現不適症狀，檢查發現已經擠壓氣管，雖呼吸未受影響，但仍評估手術切除。

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洪嘉聰說明，甲狀腺位於頸部正中央，靠近喉部和氣管兩側，分左右兩葉，主要功能是分泌甲狀腺素，調控人體的新陳代謝、體溫維持及能量消耗，對人體運作至關重要。

根據國外統計，甲狀腺結節的盛行率約為4%，女性發病率高於男性4倍，但儘管大部分結節屬於良性，仍有5%的機率會發展成癌症。臨床上長至胸腔的甲狀腺結節並不常見，許多患者也未有明顯症狀，通常只有當結節壓迫氣管、食道、喉返神經或其他重要結構影響呼吸、吞嚥甚至聲音沙啞等狀況，才需要進行手術切除。

甲狀腺在人體的功能相當重要，倘若摘除，必須終身服用甲狀腺素維持人體所需的新陳代謝，但甲狀腺結節發生原因尚無確切說法。洪嘉聰提醒，民眾平時可以自行觸摸頸部檢查，若發現腫塊，應儘早就醫評估，透過影像學檢查確認腫塊特性，及早診治，避免腫瘤增大壓迫呼吸道、食道或神經，影響生活功能。