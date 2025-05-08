多縣市加強萊豬抽驗　專家憂「台糖豬肉」重演：挑起社會不安

▲流行病學家、前中研院研究員何美鄉，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

近期確認3批澳洲冷凍豬腳檢出瘦肉精萊克多巴胺，部分縣市為此加強豬肉檢驗。專家表示，這3批豬肉遭檢出微量萊克多巴胺，都屬安全食用劑量之內，食藥署列入統計並且依法放行，並沒有剝奪民眾「知」的權利。她憂心各縣市檢驗萊克多巴胺，只會挑起更多社會的動盪與不安，有如先前台糖豬肉遭驗出禁用瘦肉精案件，付出諸多社會成本。

流行病學家、中研院前研究員何美鄉在臉書分享萊豬議題看法，她表示，部分報導稱食藥署不會主動揭露萊豬流向，這會對某些民眾傳達「政府又在隱瞞事實」的致命訊息。她直言，一個不可信賴的政府當然最會挑起民眾的恐慌，好似政府會讓你隨時不自覺的吃到所謂的「萊豬」了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

何美鄉強調，台灣現況並非如此，食藥署並沒有剝奪知的權利，而是更有效的方式讓民眾取得資訊。她舉例，在台灣超市買的東西都有明顯標示原產地，甚至去傳統市場，攤商們也可以告訴消費者這蘿蔔是來自中國還是南投，所以台灣民眾依法都有足夠的資訊，來執行選不選擇澳洲豬的權利，看起來一切都是可以解決的。

然而有些縣市首長卻已經宣布要加強豬肉檢驗，為他們的市民把關。何美鄉無奈表示，「各縣市再來檢驗萊克多巴胺，只會挑起更多社會的動盪與不安，就像上次那塊台糖豬肉一樣（台中市在台糖豬肉驗出禁用瘦肉精西布特羅案），付出了諸多社會成本。」

何美鄉指出，藥物的安全用量，不管是在人或動物，都是一個科學問題，會有共同語言標準，但顯然萊克多巴胺在台灣已離開科學考量，進入人類觀感範疇，「這些澳洲豬肉，在台灣已經被炒作的如此烏煙瘴氣，假如不幸沒有辦法讓台灣人安安靜靜地享受他們的美味，至少是不該被銷毁。」

針對是否公開萊豬流向，衛福部長邱泰源今日受訪回應，一切都是按照規定進行，先守邊境，該抽驗就抽驗，只要合乎規定就可以進口，這部分尊重商業處理。另外，有關輸入萊牛、萊豬和標示產地一事，是否有受美方壓力？食藥署署長姜至剛直言，「這太多想像空間。」