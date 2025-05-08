綠花椰「菜梗葉子」抗癌力比花球高百倍　還能顧視網膜和神經

▲綠花椰菜的營養精華不在花球，而是在菜梗和葉子 。（圖／ETtoday資料照）

記者邱俊吉／台北報導

綠花椰菜的抗癌精華，竟然都被當成廚餘丟掉。醫師表示，國外研究發現，綠花椰菜蘊含高濃度抗癌成分的部位，原來不是花球，而是常被削掉、扔進垃圾桶的「菜梗與葉子」，其富含被譽為「天然化療劑」的蘿蔔硫素，還可能是身體修復系統最需要的關鍵元素。

台北榮總婦女醫學部遺傳優生科主任張家銘在臉書「基因醫師張家銘」提到，十字花科蔬菜素以抗癌著稱，其中綠花椰菜更因含有高濃度蘿蔔硫素（sulforaphane）備受矚目，其可啟動Nrf2抗氧化通路，關閉NF-κB發炎開關，對抗自由基、慢性發炎與癌細胞擴散。

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不過民眾不知道的是，早在1997年時，約翰霍普金斯大學便已發表研究指出，綠花椰菜的菜梗與嫩芽含有極高濃度的蘿蔔硫素，而且比花球高出10至100倍。

張家銘寫道，目前已知綠花椰菜3天嫩芽誘導抗氧化酵素的能力，每公克高達51萬單位，是一般成熟蔬菜的10倍以上，這也代表民眾料理綠花椰菜常丟掉的菜梗與嫩葉，其實才是營養核心。

此外，張家銘於文中提到，綠花椰菜不只抗癌，在脂肪肝、視網膜病變與神經退化疾病等相關研究，已被證實有保護作用，對於一般的長期疲勞或有代謝壓力者，也可作為天然的保護處方。

張家銘並寫道，綠花椰菜的菜梗處理其實不難，可切絲炒蛋、煮湯煮粥、打果汁，混入麵糰、蛋餅中也能入口無礙，進階一些還可烘乾打粉，加入優格或燕麥，便成營養濃縮的機能補給食品。

張家銘文中打趣建議，人體DNA早已內建修復系統，只是等待「正確素材」啟動，所以民眾下次逛市場時不妨對老闆說：「那段菜梗，不要丟，幫我留一截。」也許正是邁向健康的第一步。