公費子宮頸抹片檢查「年齡下修至25歲」　HPV檢測增3族群

▲國健署下修子宮頸抹片篩檢對象。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

「子宮頸癌」是常見且可預防的癌症，早期幾乎無症狀，需定期檢查才能早期發現治療。對此，國健署也在今年擴大「公費篩檢」對象，將子宮頸抹片檢查年齡下修至25歲，同時新增35歲、45歲及65歲女性可接受1次免費HPV檢測。

根據世界衛生組織（WHO）於2020年提出的「90-70-90」全球策略，主張90%的15歲女孩在15歲前完成HPV疫苗接種、70%的女性在35歲及45歲前各接受一次高效能篩檢，以及90%確診癌前病變或子宮頸癌者獲得妥善治療。

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國健署癌症防治組組長林莉茹指出，自114年起擴大公費篩檢對象，將子宮頸抹片檢查年齡下修至25歲，同時新增35歲、45歲及65歲女性可接受1次免費HPV檢測，抹片檢查只需6分鐘，符合資格的女性應利用免費篩檢機會定期檢查。

台灣自民國84年起，即提供免費子宮頸抹片檢查服務，子宮頸癌的標準化發生率從每10萬人25.2人降至民國111年的7.6人，死亡率亦自每10萬人11人降至112年的2.9人，整體降幅超過7成。

林莉茹提醒，年滿30歲以上女性每年可接受1次免費子宮頸抹片檢查，年滿25歲（含）至29歲以上女性，每3年也享有1次免費抹片服務，民眾可至「全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢」網站搜尋合作醫療院所，並透過「健保快易通」APP查詢個人檢查紀錄與資格，或到醫療院所查詢是否符合資格，攜帶健保卡即可完成篩檢。