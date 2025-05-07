年輕人也會高血壓！醫曝「3大迷思」：無明顯症狀

▲醫師提醒，高血壓不是中老年人的專利。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

高血壓不是中老年人的專利，年輕人也可能是隱形患者！醫師指出，門診最常見3大迷思，包括「年輕人不會高血壓、瘦就不會高血壓和少吃鹽就不會高血壓」，但高血壓是長期累積的結果，由於高血壓多無明顯症狀，僅少數人會出現頭痛、頭暈、心悸、噁心等不適，因此建議18歲以上民眾每年至少量一次血壓。

根據衛福部統計，台灣19至44歲族群的高血壓盛行率達8.2%（男性為11.7%、女性為4.7%），相當於每13人就有1位罹患。由於高血壓初期多無明顯症狀，許多直到健康檢查或出現併發症時才發現問題。內科暨減重專科醫師陳威龍也特別整理出門診中最常見的3大迷思。

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陳威龍提醒，均衡飲食、規律運動、控制體重、戒菸戒酒、適當紓壓與良好作息，是各年齡層預防高血壓的關鍵，若有高血壓家族史或已出現代謝異常（如腹部肥胖、血脂異常），建議每3個月追蹤一次血壓與體位指標（體重、腰圍、BMI）。

迷思1：年輕人不會得高血壓？

雖然目前國際上對「年輕型高血壓」（40 歲以下）尚無統一診斷標準，但現代人普遍飲食重口味、熬夜、工作壓力大，讓高血壓年輕化成為全球趨勢。陳威龍表示，門診最年輕的高血壓患者甚至只有20歲，顯示這已經不是中老年人才需要擔心的問題，此外，慢性壓力、睡眠不足、缺乏運動、抽菸、飲酒等生活習慣，也會增加年輕族群罹患高血壓的可能性。

迷思2：瘦就不會有高血壓？

內臟脂肪才是關鍵！許多人以為高血壓只發生在肥胖者身上，但事實並非如此。根據《轉化醫學年鑑》的一項研究，18至34歲族群中，BMI超過30（肥胖）者的高血壓盛行率，是BMI小於 20（過輕）者的5倍。但即使體重正常，內臟脂肪過多仍會導致胰島素阻抗，影響內分泌與血管收縮功能，增加高血壓風險。

迷思3：少吃鹽就沒問題？

鈉不是越少越好！陳威龍解釋，對於已經罹患高血壓或腎臟病的患者，嚴格控制鈉攝取量確實重要，但對一般人來說，適量減少鈉攝取即可，過度低鈉反而可能導致「低血鈉症」，甚至有研究指出，可能因此增加心血管疾病風險。

根據衛福部建議，成人每日鈉攝取建議上限為2300毫克，約等於6公克食鹽，也就是約1平茶匙的鹽。與其單純減少食鹽，不如少吃加工食品（如火腿、香腸、培根）、減少醬料使用（如味噌、蠔油、酸菜或泡菜等醃漬品），注意隱藏鈉的來源（如即溶湯塊、泡麵調味粉、雞粉），才能有效控制鈉攝取。