女童玩跳跳床撞到牙崩爆血　醫示警：2款遊具最危險

▲醫師提醒，充氣遊樂區很容易發生小孩撞牙意外。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者趙于婷／台北報導

一名10歲女童日前在學校園遊會的「充氣跳床」與另一位小朋友正面相撞，整個人往前撲倒，臉部著地，當場門牙流血又腫脹，一旁的家長嚇得趕緊送急診，檢查發現，該女童左上門牙崩了一大塊，牙神經也外露。醫師提醒，牙齒最怕的是人撞人，跳跳床、充氣城堡就是「撞牙」熱區，建議孩子玩這類設施時一定要注意人數限制、避免混齡。

收治該病例的顯微根管治療醫師、台大醫院口腔醫學部兼任主治醫師張添皓指出，經檢查評估後，決定幫她進行「牙髓保存術」，盡量保住牙齒裡還健康活著的神經，避免直接抽神經，這樣一來，小朋友的牙齒還有機會繼續發育，不必太早做根管治療，對牙齒來說也比較友善。

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張添皓表示，早期遇到這種牙齒斷裂、牙髓外露的狀況，通常會直接安排根管治療，也就是俗稱的「抽神經」。但隨著醫療技術進步，現在有些情況是可以嘗試「牙髓保存術」，尤其對於牙根尚未完全發育的小朋友來說，是個更溫和的選擇。

另外他也提醒，其中跳跳床、充氣城堡就是「撞牙」熱區，這些遊具看起來軟綿綿，孩子跑跳起來卻相當瘋狂，若場內人數太多、沒有分齡分流，一個不小心就可能人撞人、臉著地，最突出的門牙常常首當其衝。

張添皓說，很多家長覺得地墊軟就安全，其實牙齒最怕的是人撞人，建議爸媽們，孩子玩這類設施時一定要注意人數限制、避免混齡玩耍，還有不要配戴硬物（像是手錶、髮夾、項鍊）進入場內，以免加重受傷程度。

如果真的發生牙齒撞傷也別慌，如果牙齒整顆掉出來，也千萬不要抓著牙根用自來水刷洗，應該先放在冰牛奶或孩子自己的口水裡保存，並儘速送醫，才能增加牙齒存活的機會。