快訊／新冠激增近8成！單週5853人次就醫「還爆4歲童重症」

▲疾管署疫情週報，副署長羅一鈞說明疫情。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠已經進入第7波omicron疫情！疾病管制署今（6）日公布上週新冠門急診就診5853人次，較前一週增加78%，已連續四週上升為今年最高，且上週新冠併發重症新增33例、4例死亡，重症中年紀最小為一名年僅4歲兒童，未曾接種新冠疫苗，疾管署目前預期疫情應於5~6月進入高峰。

疾管署副署長羅一鈞說明，第18週(4/27-5/3)新冠門急診就診計5,853人次，雖較前一週上升，仍遠低於去年同期(2024年第18週為19,334人次)；上週(4/29-5/5)新增33例新冠併發重症本土病例及4例死亡病例；今年新冠併發重症本土病例累計203例，其中37例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達91%以上。

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疾管署說明，截至今(114)年5月4日國內新冠JN.1疫苗已累計接種208.8萬人次，全國接種率為8.7%，65歲以上第1劑及第2劑為18.1%、0.24%。

近期國內疫情上升，上週(4/28-5/4)疫苗打氣亦回升，第一劑接種5731人，為六周以來新高，第2季接種4070人，更創今年單週最高。呼籲全民踴躍接種新冠JN.1疫苗，另65歲以上長者仍是併發重症或死亡的高風險族群，提醒已接種1劑且間隔6個月(180天)，請趕快再接種第2劑增強保護力，降低重症或死亡發生機會。

疾管署呼籲，除了施打本季新冠疫苗外，也要養成良好衛生習慣及自我防護措施，倘出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等呼吸道相關症狀，於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議佩戴口罩，保護自身及他人健康。