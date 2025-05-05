解禁「日本全齡牛」進口預告期滿！食藥署：逾30國已開放

▲日牛進口再解禁，食藥署預告開放「全齡牛」。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署日前已預告開放「日本全齡牛肉」進口，今預告期滿。食藥署署長姜至剛表示，期間共收到3則民眾意見和1間民間團體回應，還會再評估辦理，目前還沒有上路時程表。而目前國際上已經有超過30個國家，包括美國、加拿大、澳洲、歐盟開放進口日本全齡牛。

國內目前已經開放美國、加拿大全牛齡牛肉進口，而在世界動物衛生組織的三級風險等級，包括風險未明、風險可控制、風險可忽略中，美國、加拿大和日本都被歸類在風險可忽略的最安全等級。食藥署3月4日預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，正式刪除「須來自30月齡以下牛隻」的門檻規定，放寬日本牛肉及其產品輸入我國應符合條件。

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姜至剛指出，開放日本全齡牛是經過風險評估後，也符合國際精神，其中也有考慮國人攝食風險評估資料庫，若以最保守的估計，消費者每天食用認為風險最高的帶骨牛肉，終生風險中位數是6.49乘以10的負9次方，也就是1億5000萬名消費者中，才有1位暴露於足以致病普利昂蛋白，而罹患新型庫賈氏症。他坦言，但國人還是有擔心，因此會持續做事前評估，建立安全數值。

食藥署食品組組長劉芳銘則表示，開放日本全齡牛修正草案預告今天到期，「眾開講」平台上有3位民眾留言，消基會也反映報告沒有在網站上公布，會針對以上訊息綜整之後，做進一步的評估。