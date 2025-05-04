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首批澳洲萊豬輸台！毒物專家：豬肉要全面清楚標示產地

4/29豬肉儀表板。（圖／食藥署提供）

▲4/29豬肉儀表板。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

根據食藥署豬肉儀表板顯示，4月29日有一批從澳洲進口的22.99公噸冷凍豬腳檢出0.001ppm萊克多巴胺，是台灣首批含有萊克多巴胺的進口豬肉。對此，毒物專家表示，成人每日安全攝食量為1微克/公斤體重/天，例如60公斤成人的每日安全量為60微克，每天要吃到6公斤以上的豬肉才會超標，但仍建議豬肉要全面清楚標示產地。

台灣在2021年元旦開放萊豬進口，根據規定，豬隻各部位都有訂定萊克多巴胺容許殘留量，其中豬肝、豬腎是0.04Pppm，豬肉、豬脂肪，以及豬腸、豬腦等豬雜碎組織都是0.01ppm。

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台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，依照CODEX標準，萊克多巴胺每日容許量（ADI）每人每日每公斤限量為1微克，以此標準計算，60公斤成年人，每天要吃到6公斤以上的豬肉才會超標，但內臟部分，殘留容許量較高，因此要特別注意。

楊振昌說，澳洲的牛禁止使用萊克多巴胺，不過豬一直都有在用，雖然過去萊克多巴胺的肉品食用量沒有國際急性中毒的案例，但也要擔心長久累積還是有慢性危害。他強調，台灣坐月子習俗會吃到內臟，所以政府應該要更加確保食品安全，建議豬肉應該都清楚標示產地來源。

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關鍵字： 豬肉 萊克多巴胺 澳洲 食藥署 豬肉儀表板

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