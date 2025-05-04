廣末涼子患「雙極性情感障礙」　醫示警「4大徵兆」：易被誤診

▲廣末涼子脫序事件不斷，引發關注。（圖／翻攝YouTube／日テレNEWS）

記者趙于婷／台北報導

44歲日本女星廣末涼子在官方網站宣布被診斷出患有「雙極性情感障礙」，引發關注。對此，醫師指出，雙極性情感障礙又稱躁鬱症，是一種情緒嚴重波動的精神疾病，早期警訊包括「情緒轉變、睡眠變化、思考與行為異常、家人或朋友察覺不像平常的你」，該疾病有遺傳傾向，且容易被誤診為憂鬱症、焦慮症、ADHD或人格障礙。

廣末涼子因4月初發生車禍後在醫院施暴事件受到社會高度關注，2日透過官方網站公開自身健康狀況，表示經診斷罹患「雙極性情感障礙」（躁鬱症）與「甲狀腺機能亢進症」，目前正遵照醫師指示進行治療，並將在家中持續療養，全面暫停演藝活動以專注恢復身心。

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精神科醫師楊聰財指出，罹患此病的患者會在「躁期（mania/hypomania）」與「鬱期（depression）」之間反覆擺盪，依嚴重程度分為「輕躁期」與「完全躁期」，輕躁期的症狀較輕微，雖然有活力過盛，但未造成重大功能損害，常被誤認為是狀況好、活動力好，鬱期可能出現持續低落情緒，甚至有自殺想法或行為。

而在早期症狀上，楊聰財說，患者會有「情緒轉變」，例如情緒突然高漲、異常開朗或突然暴躁會無明顯原因陷入憂鬱狀態或倦怠感；「睡眠變化」上會顯著減少但不覺疲倦或過度嗜睡或失眠；「思考與行為異常」則是會開始講話很快、思緒跳躍、不易理解，如揮霍金錢、魯莽決策或突然對生活無望，這時家人或朋友也會察覺不像平常的你。

楊聰財提醒，患者發病年齡多在青少年到成年初期（約15–30歲），有遺傳傾向，家族中若有人患病，風險較高，且容易被誤診為憂鬱症、焦慮症、ADHD或人格障礙，若未接受治療，躁鬱期交替會越來越頻繁、嚴重，建議若發現身邊親友有類似狀況，要及早就醫診斷。