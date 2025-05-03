今年秋冬流感疫苗「四價改三價」　羅一鈞：B型山形株消失遭剔除

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者趙于婷攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年秋冬公費流感疫苗採購686.4萬劑將於10月1日開打，不同以往買四價疫苗，這次改使用三價疫苗。疾管署副署長羅一鈞說明，這是因為B型流感中的「山形株」從2020年春天起就消聲匿跡，全球都沒有再偵測到，今年世界衛生組織疫苗也建議將其移除，選株結果為A型流感H1N1、H3N2以及B型流感的維多利亞株三種。

為因應今(114)年秋冬流感疫情整備，疾管署2日公布流感疫苗採購結果，疾管署副署長羅一鈞表示，相關作業於4月23日完成，總計花費15.7億元採購686.4萬劑，由國光生技、葛蘭素史克（GSK）、台灣東洋、賽諾菲、高端公司5家廠商得標。其中屬於公費流感疫苗計畫實施對象647萬9080劑，較去年增加約4.2萬劑。

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供貨量方面，依序為國光生技316萬5,830劑(占47.5%)、GSK174萬9,540劑(占26.3%)、台灣東洋75萬2,300劑(占11.3%)、賽諾菲60萬8,320劑(占9.1%)、高端38萬8,920劑(占5.8%)，另視實際需求再額外下訂量為每家廠商各4萬劑。

羅一鈞表示，國內流感疫苗從2019年開始使用四價流感疫苗，內含四種疫苗株，分別是A型流感的H1N1、H3N2以及B型流感的維多利亞株與山形株。然而山形株從2020年春天起就消失，全球都沒有再偵測到，WHO決議今年重新採用三價流感疫苗，國內也隨之調整。

羅一鈞說明，流感疫苗是由WHO的專家依據流行病學預測今年秋冬可能流行的病毒型進行選株，又依照製程分為雞蛋培養與細胞培養，優勢病毒株可能有所不同。今年選定A型流感的H1N1、B型流感的維多利亞株和去年相同，僅A流H3N2有調整，雞蛋培養疫苗去年是泰國株，今年改為克羅埃西亞株，細胞培養疫苗原為麻州株，現則改為華府株。

羅一鈞表示，今年公費流感疫苗對象和去年一樣，同樣規劃從10月1日起分兩階段開打，而WHO後續也將公布新冠疫苗的最新疫苗株選株建議，若情況順利進行採購，屆時新版的新冠疫苗也將同步於10月1日開打。

▲公費流感疫苗採購結果。（圖／疾管署提供）