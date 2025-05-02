為何眼科醫師不做近視雷射？　醫大實話曝真正考量

▲很多眼科醫師都戴眼鏡。（示意圖／Unsplash）

文／常春月刊

很多人會說，他們看到很多眼科醫師都有戴眼鏡，那為什麼還要做近視雷射？如果眼科醫師自己都選擇戴眼鏡，是不是代表戴眼鏡比近視雷射好？究竟為什麼有些眼科醫師會選擇戴眼鏡，而不是近視雷射手術？

近視雷射並不是每個人都適合

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眼科粘靖旻院長強調，近視雷射可以擺脫眼鏡與隱形眼鏡的束縛 ，讓生活更便利；矯正視力效果穩定，絕大多數人術後裸視可達1.0或更好；適合運動員、軍人、空服員等不方便戴眼鏡的族群。而各種近視雷射手術（如 LASIK、PRK、SMILE）雖然經過長時間驗證，是安全且效果穩定的手術，但也並不是所有人都適合。例如：

1、角膜太薄：雷射手術需要削薄角膜，如果角膜厚度不夠，手術風險會增加。

2、高度近視：有些人天生就較容易重度近視，如果近視度數過高，術後仍可能殘留部分近視，所以醫師可能就選擇戴眼鏡來獲得更好的視力。

3、有乾眼症：部分人天生淚液分泌較少，而近視雷射手術可能會讓乾眼症狀加重，因此醫師可能選擇不做手術。

簡而言之，眼科醫師也是普通人，眼睛條件不一定符合手術標準，因此戴眼鏡很正常！

有些眼科醫師覺得戴眼鏡比較方便

此外，粘靖旻說，很多醫師因為工作需求，長時間盯著顯微鏡或電腦螢幕，長時間用眼容易產生視力疲勞，而眼鏡可以幫助調整視力，減少眼睛負擔；加上手術後有時會出現夜間眩光，或乾眼症的風險，部分醫師可能選擇繼續戴眼鏡，避免這些問題。

近視雷射不能預防老花眼

粘靖旻也提到，近視雷射手術只能矯正近視與散光，但不能預防或延緩老花眼。有些眼科醫師年輕時沒有做雷射，到了40歲後，如果原本就有一點近視，反而可以利用「微近視」來平衡老花問題，不必完全依賴老花眼鏡。這就是為什麼有些醫師寧願保留近視，而不做手術。

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