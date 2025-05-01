又沒收到WHA邀函！邱泰源：依往例組「世衛行動團」赴日內瓦

▲衛福部長邱泰源立院衛環委員會受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年世界衛生大會（WHA）將於5月19日在瑞士日內瓦登場，衛福部長邱泰源今（1）日受訪表示，目前仍沒有收到邀請函，衛福部會依照過去模式組「世衛行動團」前往。然而我方爭取參與WHA遭大陸國台辦指為「蹭會」做政治文章，邱泰源回應，台灣有最高醫療品質，也樂於和世界各國互動、協助有需要的國家，此事涉及健康人權，不應該受到任何政治影響。

第78屆世界衛生大會（WHA）將於5月19日至27日在瑞士日內瓦舉行，台灣從2017年開始就沒有獲邀參與，到去年已經是連續8年沒有獲邀，今年若仍未收到，將是第9年叩關失敗。

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邱泰源今日出席立法院社福衛環委員會，會前受訪被問及是否會率團前往，他坦言今年到目前還沒有收到邀請函，衛福部會和以前一樣，以積極參與國際間公共衛生醫療事務的精神，組成「世衛行動團」前往日內瓦發聲。

對於我國爭取參與WHA，美方已公開表態將持續支持台灣有意義地參與世衛等國際組織；大陸國台辦則稱，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認「九二共識」，導致台灣參與世衛大會的政治基礎不復存在，台灣無法參會完全是民進黨當局造成的。

邱泰源表示，台灣有最高的醫療品質，也樂於跟世界各國互動，同時我方也持續協助有需要的國家，這是一個健康人權的事情，不應受到任何政治的影響。他說，全世界所有人民都應該得到相同健康照護的機會，台灣絕對可以幫助世界來達到這樣的一個目標。

媒體提問今年參與是否也像往年在外圍互動？邱泰源則表示，外圍跟內圍這很難定義，只要是能被世界上各國看到，台灣不管在哪裡，都會呈現高醫療品質及以關懷其他國家的熱情來交流，而過往台灣組團前往日內瓦，往往也都是媒體關注重點。