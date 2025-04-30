不實投書誤導台灣醫界形象　衛福部籲請《刺胳針》撤稿

▲衛福部今投書刺胳針撤稿台灣醫師不實投書。（圖／記者謝婷婷攝）

記者趙于婷／台北報導

國際頂級醫學期刊《刺胳針》日前刊出一篇來自台灣醫事人員的投書，文章提及台灣健保體系瀕臨全面崩潰，引發醫界抨擊內容有誤。衛福部今表示，該篇文章不僅錯誤百出，且引用錯誤數據，今天特向該期刊正式投書，並籲求將該篇不實投書撤稿。

該文由中國附醫的醫師李景行、許漱白投書，內容點名，我國醫療體系脆弱在新冠疫情期間已經體現，2022年Omicron高峰時期新冠住院患者死亡率高達58.2%，至於鄰近的日本則僅有12.5％，這樣巨大的差距來自於重症醫療不足、分級轉診延誤，但現在卻沒有從疫情中吸取經驗，更因為低薪、護病比過高等問題，面臨健保實施30年來最大護理離職潮。

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針對該篇投書，不少醫師紛紛表示內容有誤，中國附醫也已道歉直指內容中有數處錯誤。衛福部今表示，該篇文章誤導我國醫界形象，我國健保與醫療體系為世界各國廣為肯定，引用錯誤數據，呈現不實的台灣衛生照護狀況，進而誤導該刊物讀者對我國醫療體制認知。

衛福部表示，該篇文章不僅錯誤百出，且引用錯誤數據，已經在今天投書該期刊，除澄清不實數據外，也籲請期刊撤銷該文，避免影響台灣國際聲譽。