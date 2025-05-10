食道癌初期無症狀！留意9徵兆　有菸檳酒習慣風險增

▲吞嚥時有異物感恐是食道癌徵兆，要特別留意。（圖／記者李佳蓉攝）

文／食力編輯部

2022年癌症登記資料顯示食道癌新發個案2,831人，其中男性計2,600人，而食道癌新診斷個案中，75.6%有吸菸行為、50.8%偶爾喝酒或習慣性喝酒、46.8%有嚼檳榔的行為，國民健康署（簡稱國健署）建議民眾應落實健康生活型態、遠離菸、酒、檳等危險因子，以預防食道癌。

食道癌男性占9成！菸、酒、檳增加罹癌風險 應儘早戒除

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根據國健署2022年癌症登記資料顯示，食道癌新發生個案共有2,831人，其中男性就高達2,600人，占了9成以上，是男性十大癌症發生人數第6名；衛生福利部2023年國人死因統計，有2,064人死於食道癌，其中男性也占9成以上，死亡人數高達1,915人，是男性十大癌症死因排名第5位。

此外，從癌症登記資料中發現，我國食道癌新診斷個案中，75.6%有吸菸行為、50.8%偶爾喝酒或習慣性喝酒、46.8%有嚼檳榔的行為。另，根據台灣社區世代研究，有飲酒、吸菸、嚼檳榔者罹患食道癌的機率分別是沒有這些習慣者的3.80倍、2.29倍和2.62倍。國健署吳昭軍署長呼籲，有抽菸、飲酒、嚼檳榔行為的民眾應盡早戒除，降低罹患癌症的風險。

健康生活從飲食下手 即刻遠離危險因子

食道是食物進入消化系統的第一個通到胃腸的必經之道，也因此更容易暴露於危險因子及病菌當中。美國臨床腫瘤醫學會指出，食道癌之危險因子有不健康飲食、菸酒檳、胃食道逆流等有關。由於食道癌尚無具有實證的有效篩檢工具，因此，國民健康署提醒民眾6點遠離危險因子的小祕訣，落實健康生活型態：

1、遠離菸、酒、檳榔。

2、平日飲食減少過燙（超過攝氏65度）食物。

3、少吃香腸、臘肉等含亞硝酸鹽食物。

4、多食用原型食物，盡量減少加工食品。

5、保持口腔清潔習慣。

6、維持規律運動。

「食」不下嚥要注意 及時就醫勿輕忽

食道癌症狀除了「吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感」外，也可能出現「食物逆流、火燒心、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳」等情形。

由於食道癌初期大多無明顯症狀，因此，吳昭軍呼籲，民眾平時應提高警覺，留意自身健康狀況，切勿僅上網搜尋相關資訊後，就自行判定身體無異狀，而延誤就醫時機，如出現上述症狀時，應及早就醫檢查，把握黃金治療期！

你應該要知道的食事

2022年食道癌新發個案中男性占9成，與吸菸、飲酒及嚼檳榔密切相關。國健署呼籲戒除危險習慣、落實健康生活，以預防食道癌並及早就醫掌握治療時機。

本文由食力food NEXT【食道癌新案例激增！遠離菸酒檳＋掌握健康飲食6守則保護消化道】授權提供