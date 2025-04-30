她乳癌轉移肝臟！健保口服標靶藥僅2年　醫籲延長給付助延命

▲三軍總醫院腫瘤醫學部部主任戴明燊。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

59歲陳太太在11年前確診2期荷爾蒙受體陽性乳癌，四年前追蹤回診發現癌細胞轉移肝臟，在醫師建議下切除部分肝臟並服用口服標靶藥CDK4/6抑制劑後控制良好。然而目前CDK4/6抑制劑健保最多給付2年，讓癌友在用藥期滿後面臨自費或停藥兩難抉擇，醫師呼籲健保完全接軌國際，持續給付有效藥物，降低復發機率、助病友延命。

乳癌連續20年高居國人女性癌症發生率的第一位，每年新增約1.7萬名女性確診，其中又以荷爾蒙受體陽性且HER2陰性的亞型占最大宗，人數多達6成。另國人死因統計結果顯示，台灣乳癌死亡率長期呈現持平不降的趨勢。

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台灣乳房醫學會理事長、彰化基督教醫院乳房外科醫師陳守棟表示，總統賴清德提出「健康台灣」願景，宣示2030年要將國內癌症死亡率降低3分之1，而要達到此目標，提高乳癌治療的存活率正是關鍵。

陳守棟表示，健保署這兩年新增或逐步擴大給付多種乳癌新藥，讓符合適應症病友得以盡早使用有效藥物抗癌，實為德政。但是，針對治療有效的晚期乳癌病友，未來也期待健保能完全接軌國際，持續給付有效藥物，降低復發機率、助病友延命。

三軍總醫院腫瘤醫學部部主任戴明燊指出，荷爾蒙受體陽性乳癌初診斷時若為第1至2期，部分病患可能須加上化學治療或放射線治療，預後大多良好。不過，也有部分病人確診時即已轉移，國內外治療指引皆已將CDK4/6抑制劑列為第一線治療選擇，健保目前也給付治療最多2年，卻也造成患者在用藥期限屆滿之後，面臨該停藥還是繼續自費用藥的兩難抉擇。

陳太太就面臨這樣的情況，她11年前確診乳癌，熬過16次化療及28次放射線治療後總算戰勝病魔，沒想到4年前回診追蹤時意外發現癌細胞轉移到肝臟，遂在醫師建議下切除部分肝臟，後開始服用口服標靶藥CDK4/6抑制劑，預後良好。然而健保僅給付2年屆滿後，她為了心愛的家人堅持用藥，過去1年7個月以來藥費超過百萬元，也期待未來持續用藥有更多協助。

戴明燊表示，從真實世界的數據來看，英國國民健康服務（NHS）研究發現，轉移性荷爾蒙陽性乳癌病友以CDK4/6抑制劑的臨床治療2年後，5成以上病友維持疾病不惡化，可持續用藥延命。另一份研究則顯示亞洲族群療效更勝歐美，超過6成病友可持續治療超過2年，現行健保給付限制2年，跟國際指引建議仍有落差。

戴明燊說，乳癌病友年齡層大多落在40歲至60歲，正是身處「上有父母、下有子女、身旁有老公」的「三明治族群」，各種壓力都大，期待健保能繼續給付有效用藥的病人，幫助病人延命。