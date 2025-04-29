男「二尖瓣逆流」心衰竭　北榮「心臟不停跳」技術順利修補

▲北榮引進全新二尖瓣膜「不停跳」微創修補技術，替患者快速解決問題。（圖／北榮提供）

記者趙于婷／台北報導

二尖瓣逆流是最常見的心臟瓣膜疾病之一，發生率約為人口的1%至2.5%，隨著年紀越大，發生率越高。一名50歲陳先生2年前因感冒，意外檢查出嚴重的二尖瓣逆流，在北榮接受全新二尖瓣膜「不停跳」微創修補技術，順利解決逆流問題。

二尖瓣逆流是心臟收縮時，二尖瓣未能關閉好，導致心臟無法有效地將血液經主動脈送往身體其他部位，從而影響心臟效率，長期下來，可能導致心臟擴大，心衰竭甚至死亡。傳統治療需要進行開心手術，並在手術中借助體外循環機（心肺機）來維持生命，手術風險不僅高，而且康復過程漫長。

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北榮外科部心臟血管外科許喬博主治醫師指出，退化性二尖瓣逆流標準治療方式還是以修補手術為主，目前修補的方法非常多樣化，從傳統使用體外循環機之下的心臟停止修補，二尖瓣夾子及本次發表最新微創修補技術都是可以考慮的。

許喬博說，全新微創修補技術只需在病人左側胸部開一個小切口，通過一根細長的器械穿過心尖至左心房及左心室之間，將特殊的人造腱索精確地綁在逆流的二尖瓣葉上，再將人造腱索拉回心尖處，然後調整長度，直到二尖瓣逆流在超音波影像下消失為止，這時候再將人造腱索固定好，從而達到修補二尖瓣的目的，整個手術過程中還需要心臟內科醫生全程操作食道超音波。

許喬博也進一步舉例，50歲陳先生過去無特別病史，兩年前因感冒而意外檢查出罹患嚴重的二尖瓣逆流，無法執行較劇烈的活動，由於心臟有慢慢變大，為避免繼續惡化，在今年3月接受這項新技術，手術完後在恢復室觀察六個小時之後，就直接回到病房，超音波檢查也沒再有逆流的情形，並於一周後出院。

許喬博提醒，目前還沒有發展到常規經導管二尖瓣環植入，因此這項微創人造腱索置入術適用早期的二尖瓣逆流，在心臟未擴大、越早期效果越好，不過目前沒有健保給付，需自費手術。

