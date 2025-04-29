一堆人都中！哈佛專家示警：4種常見習慣將「加速大腦萎縮」

▲大腦萎縮恐增失智風險。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

隨著年齡增長，尤其是進入30至40歲後，大腦會因細胞退化而逐漸萎縮（atrophy），雖然這本屬正常現象，然而有4種日常習慣可能讓這個過程加速，包括久坐、睡眠不足、長期壓力、缺乏社交，這再次凸顯維持健康生活型態的重要性。

哈佛大學（Harvard University）也曾歸納出4種最易導致大腦加速萎縮的常見行為。遺憾的是，這些行為在現代社會中相當普遍，尤其以下測試項目，您絕對不希望自己「高分過關」。

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1. 睡眠不足

美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，約1/3美國成年人無法達到每晚7至8小時的建議睡眠時數。更令人憂心的是，2018年12月《睡眠》（Sleep）期刊研究指出，當每晚睡眠少於7小時，包括解決問題能力、推理與記憶力在內的認知功能都會顯著下降。

2024年加州大學舊金山分校（University of California San Francisco）的睡眠研究進一步發現，睡眠障礙可能導致腦部萎縮。這項發表於《神經學》（Neurology）期刊的研究中，校方新聞稿說明：「為評估睡眠品質對大腦的影響，研究團隊調查約600名成年人的睡眠狀況，5年後重複相同問卷，並於10年後進行腦部掃描。結果顯示，即使排除年齡、性別、教育程度、健康狀況與生活型態等因素，睡眠品質差者的腦部萎縮程度明顯高於睡眠良好者。」

具體數據更令人警醒：相較於70%自述「幾乎無睡眠困擾」的受試者，有中度睡眠障礙者（22%）的大腦年齡比實際年齡老1.6歲，而睡眠問題最嚴重者（8%）的大腦甚至老化2.6歲。

2. 久坐不動

2024年哈佛大學研究發現，成年人平均每天坐著時間高達10.4小時，比平均睡眠時間（7.7小時）更長。2018年《PLOS One》期刊研究則指出，久坐與「記憶關鍵腦區的結構改變」存在關聯。

研究人員透過核磁共振（MRI）掃描45至75歲成年人的內側顳葉（medial temporal lobe，MTL）這個負責形成新記憶的腦區，並對照其每日久坐時數。結果顯示，久坐時間越長者，其MTL厚度越薄。由於此腦區變薄與記憶障礙、失智症早期徵兆相關，研究團隊推論久坐可能增加認知衰退風險。

3. 長期壓力

我們早已知道壓力會損害心理健康，甚至透過某些特殊途徑傷害身體。哈佛大學報告指出，慢性壓力不僅會導致整體腦部萎縮，更會讓負責記憶與學習的前額葉皮質（prefrontal cortex）縮小。這使得運動、冥想、社交等減壓活動顯得格外重要，而最後一項正好銜接下一個關鍵因素。

4. 缺乏社交

2021年7月發表於《老年學期刊：B系列》（The Journals of Gerontology: Series B）的研究發現，「社交活動較少者會流失更多腦部灰質」。換言之，辦公室茶水間（water-cooler）的閒聊其實具有健康正當性！

2023年哈佛大學引述1項針對1100名平均80歲長者、長達5年的追蹤研究：「社交最活躍群體的認知功能衰退程度，比社交最少者低70%。」更值得注意的是，孤獨感不僅與憂鬱症相關，還會顯著增加阿茲海默症（Alzheimer's）風險。

總結來說，從睡眠管理、增加身體活動量、壓力調適到維持社交，這些看似平常的生活選擇，實質上都是對抗大腦早衰的重要防線。現代生活型態雖難以完全避免某些風險因素，但透過有意識的調整，我們仍能為大腦健康爭取更多時間與空間。

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