癌友切除25公分腫瘤「還能潛水圓夢」　護師防感染技術獲國際認證

▲腸癌男子帶著人工造口到蘭嶼潛水，完全沒有發生感染。（圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

一名27歲男性熱愛運動，3年前確診大腸癌第3期，開刀切除25公分的腫瘤後，因手術傷口接近低位直腸，必須依賴人工造口，但他心繫潛水夢想，於是和專家討論預防感染機制，仍前往蘭嶼潛水，最終開心圓夢，且沒有發生任何感染。

中國醫藥大學新竹附設醫院國際傷口造口師吳佩芳表示，為完成個案心願，行前多次討論解決方案，最終選用防水性能較佳的造口裝置，並建議活動前1到2小時避免大量飲食，且穿著連身遮蔽式泳衣或高腰泳褲，同時搭配防水貼片以加強固定。

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吳佩芳指出，為避免濕氣影響黏性，她提醒個案下水前須更換新造口袋並排空內容物，且須避免彎腰等大幅動作，而個案也遵循建議，最終得以7天內在蘭嶼下水6次，不僅玩得盡興，也沒有發生感染。

獲得國際傷口造口師認證的吳佩芳，最初是在門診見到造口病患皮膚損傷嚴重，但院內缺乏專職護理師協助，於是決心轉任專責角色，憑藉12年臨床經驗，及醫學中心2年訓練與考核，順利於2024年取得傷口造口、失禁護理師國際級雙認證。

吳佩芳表示，她專精於術前規劃與造口定位，會依照病人的身體狀況、生活型態、衣著習慣等，協助醫師進行最佳造口位置規劃，減少術後併發症如造口滲漏、皮膚損傷等。

此外，吳佩芳指出，低位直腸切除患者在適當情形下可透過提肛運動與核心肌群訓練，加強術後恢復效果，而專業的傷口造口護理可大幅降低併發症，例如造口周圍皮膚炎、壞疽、凹陷或脫垂，減少再住院率，降低醫療成本，並促進病人自我照護能力。

吳佩芳強調，患者術後的衛教與心理調適同樣重要，造口病人常因焦慮、羞恥感而自尊受損，透過護理師的衛教與支持，更能協助其重建自信。

▲獲得國際傷口造口師認證的吳佩芳，用專業協助癌友圓夢。（圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供）