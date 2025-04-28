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溫差大、梅雨季就喘咳！竟是「氣喘」不自知　醫示警4迷思

咳嗽、卡痰。（圖／記者趙于婷攝）

▲醫師提醒，久咳不癒可能是氣喘做祟。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

52歲黃小姐因喘咳、發燒住院，診斷出流感併發肺炎及氣喘，但黃小姐只要天氣溫差大或梅雨季來臨，就會出現間斷性咳嗽、呼吸急促症狀，這次因喘咳才診斷出氣喘，經藥物治療後，才不再出現間斷性咳嗽、呼吸急促症狀。醫師提醒，千萬別忽視久咳不癒，即1年之中反覆多次發生，甚至一咳就是2到3個月，就要就醫診斷，很有可能是氣喘作祟。

國泰綜合醫院呼吸胸腔科主治醫師吳錦桐指出，臨床發現不少病人對氣喘有迷思，包括「惡化當症狀」、「症狀當診斷」、「有喘不知喘」、「無喘非氣喘」，像個案黃小姐以為自己的喘咳狀況是因為季節天候時好時壞，並不以為意，直到這次住院診斷出氣喘，才恍然大悟。

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另外，很多人覺得氣喘控制到沒症狀就算康復，或總是會擔心吸入劑因含有類固醇，就自主少吸。吳錦桐說，其實氣喘是慢性病，無症狀不代表沒有過敏性發炎，仍需長期使用含類固醇吸入劑控制，才能降低氣管過敏性發炎，降低發作，長期沒有控制的氣喘病人，久而久之，氣道可能會因長期慢性發炎而變形，造成呼吸道阻塞，肺功能變差，後續導致呼吸系統變得脆弱。

吳錦桐提醒，沒症狀仍不宜自行停止吸藥，沒有依照醫囑規律吸藥，導致經常嚴重氣喘發作跑急診，反而可能需要加重用藥來治療，日常也不要忽視久咳不癒，即1年之中反覆多次發生，甚至一咳就是2到3個月，就要就醫診斷，很有可能是氣喘作祟。

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關鍵字： 咳嗽 久咳不癒 氣喘

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