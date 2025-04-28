腰酸背痛可能不是姿勢問題！　中醫師：小心「肌少症」作祟

▲40歲後，經常莫名感到腰背痠痛，當心與肌肉量流失有關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／健康醫療網 記者張慈恩報導

現代人常常感覺腰酸背痛，尤其長時間坐在辦公室缺乏活動，更容易出現這類問題。但你知道嗎？其實「肌少症」也可能是腰背痠痛的背後原因。初鳴堂中醫診所院長周大翔中醫師表示，隨著年紀增長，人體的組成結構也會發生變化。即使體重沒有改變，代謝能力仍會因老化而逐漸下降，導致脂肪比例增加。當脂肪過度堆積在肌肉組織或腹部內臟周圍時，就容易造成肌肉流失，讓肌肉量與功能逐漸退化，進而發展成肌少症。簡單來說，當肌肉流失的速度大於合成的速度時，就會出現肌肉量減少與肌力下降的情形。

肌肉會隨年齡減少？40歲後就要注意

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周大翔中醫師指出，為什麼肌肉量會隨著年齡增加而減少？在年輕時，即使不刻意鍛鍊，肌肉也會持續生長，到了20多歲會達到高峰。但過了40歲之後，肌肉便會慢慢開始減少；到了60歲以後，流失速度會變得更快。其中原因是由於年紀越大，肌肉的合成反應會隨之降低。若沒有隨著年齡增加而補充足夠的蛋白質，就無法維持肌肉合成的平衡。對女性而言，到了40至50歲之間，抑制肌肉分解的荷爾蒙分泌也會開始減少，因此更容易出現肌肉流失的情形。

本體感覺下降＋脊椎改變 讓肌少症引發腰酸背痛



當肌肉變得無力時，人體的荷重感受器與本體感覺功能也會出現變化。再加上脊椎結構改變，導致身體重量分佈不平均，軀幹兩側受力就會不平衡。年輕人因本體感覺正常，能夠自行修正姿勢，但老年人因本體感覺變差，無法及時調整，就會加劇重量偏向一側，導致局部肌肉疲勞。久而久之，便會產生腰酸背痛的問題，甚至進一步引發脊椎側彎。當許多老年人的脊椎出現嚴重側彎時，會造成兩側肌肉受力不均，進而加劇肌肉無力，並可能牽扯到脊椎神經，進而引發疼痛；這類疼痛反而會抑制肌肉的活動力，形成惡性循環。

中醫觀點：肌少症屬「痿症」、「虛勞」 調脾胃是關鍵



周大翔中醫師從中醫角度說明，肌少症在中醫中屬於「痿症」或「虛勞」的範疇。《黃帝內經》中提到的「脫肉」、「肌肉削」、「肌肉萎」、「大肉陷下」等，也與肌少症有關。中醫認為「脾主肌肉」，而脾又是「後天之本」，當脾胃的運化與吸收能力下降，或缺乏足夠的營養補充時，就容易出現筋痿骨軟的情形，進而影響肌肉發展。因此，治療肌少症時，會以調理脾胃吸收功能為主軸。此外，中醫理論中，脾主肌肉、肝主筋、腎主骨，故治療時會使用健脾益氣、補益肝腎的藥方，如補中益氣湯、四君子湯、腎氣丸等。不過，每個人體質不同，仍應由專業中醫師診斷後對症下藥，效果才會最佳。

針灸可改善肌肉無力 陽明經為治療關鍵

除了中藥治療外，針灸也可以改善肌少症。周大翔中醫師表示，《黃帝內經》提出「治痿獨取陽明」的觀點，「陽明」即是人體十四經絡之一，包括手陽明大腸經與足陽明胃經。這兩條經絡的穴位多分布在四肢肌肉豐厚之處，例如手肘的「曲池穴」、小腿外側的「豐隆穴」等。透過針灸刺激這些部位，能幫助改善肌肉痿軟無力、活動不便與疼痛等症狀。

哪些人容易得肌少症？4大危險因子要小心

1. 年齡老化

年齡增加是肌少症最主要的危險因子。統計顯示，30歲到70歲，每10年肌肉量會下降約6%；到了40歲後，流失速度更快；60歲以上，每年肌肉量會以1.4%-2.5%的速度減少。

2. 營養不良

蛋白質攝取不足、營養不均衡或過度飲酒都可能導致營養不良，進而引發肌少症。尤其是長期過度飲酒者，雖攝取大量熱量，卻缺乏足夠蛋白質，反而會造成營養缺乏。

3. 活動量不足

久坐、久臥或缺乏運動，會讓肌肉無法正常運作、加速流失，是肌少症惡化的重要因素之一。

4. 慢性疾病影響

如糖尿病、心臟病、肝病、腎病、骨質疏鬆等慢性病，也會間接影響肌肉健康，提升罹患肌少症的風險。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=64833