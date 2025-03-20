3年來首例！女童染「出血性大腸桿菌」高燒血便　感染源待釐清

▲疾管署副署長曾淑慧說明疫情，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內出現三年來首見的「腸道出血性大腸桿菌感染症」！疾病管制署今（20）日公布個案是南部未滿10歲女童，本月8日出現高燒、間歇性腹痛、血便、活動力下降等症狀就醫病收治住院，18日檢驗確診出血性大腸桿菌。疾管署表示，目前匡列接觸者34人都無疑似症狀，食品檢體也呈現陰性，感染源待釐清。

疾管署副署長曾淑慧表示，腸道出血性大腸桿菌感染症為第二類法定傳染病，且屬於人畜共通傳染病，致病原為大腸桿菌，可經由接觸受感染的動物、食入受汙染食物、飲水，或經與患者直接接觸而感染。

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曾淑慧指出，過去國外病例曾經有個案食用生菜、未煮熟漢堡排、飲用生乳等情況造成染病，而該名女童經過疫調顯示，潛伏期無動物接觸史，發病前沒有食用生菜或生肉，但在一般飲食之外，曾有飲用小型業者私人加工處理的羊乳，後續經衛生單位抽驗檢驗結果為陰性而遭排除，感染源仍待釐清。

曾淑慧說，衛生單位已會同農政單位啟動相關調查，匡列相關接觸者共34人，均無疑似症狀，其中家人、接觸者共5人採檢，並檢驗食品檢體，結果均為陰性，初步研判為單一個案。疾管署已於昨（19）日邀集農業部、食品藥物管理署及地方政府相關單位就疫情調查、防治策略及因應作為交流討論，相關疫調及防治工作持續進行中。，

疾管署統計，「腸道出血性大腸桿菌感染症」自1999年列入法定傳染病迄今累計5例確診，均為本土病例；發病年份分別為2001年及2019年各1例、2022年2例及2025年1例，個案年齡介於未滿10歲至20多歲，男性2例及女性3例，其中以未滿10歲為多(佔80%)。

曾淑慧補充，腸道出血性大腸桿菌感染症潛伏期約2至10天，感染初期症狀為水瀉、腹痛，病情惡化後會出現嚴重腹瀉及血便，可能會引起血栓性血小板減少性紫斑症、溶血性尿毒症候群，並可能導致長期洗腎或死亡。

疾管署提醒，預防腸道出血性大腸桿菌感染症應落實手部衛生及飲食安全，用餐前、上完廁所或接觸動物後，應以肥皂或洗手乳正確洗手；調理肉品應充分加熱至中心溫度達75℃以上；保持使用及食用器具清潔，避免生食或飲用未經滅菌處理的乳品、果汁，以降低感染風險。

此外，民眾選購農產品時，應優先選購具台灣優良農產品標章（CAS）的產品，而羊乳產品認明包裝瓶蓋貼有農業部輔導中華民國養羊協會核發之GGM鮮羊乳標章。

民眾如有疑似症狀，應儘速就醫，並告知醫師旅遊史及飲食史；醫師如遇疑似病患時，請儘速通報，並採集相關檢體送驗，及早給予病患適當治療，防範疫情擴大蔓延。