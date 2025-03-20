擰毛巾痛到哭！他肘部劇痛「慢性肌腱炎」退化前兆　醫曝嚴重後果

▲民眾清明祭祖往往會準備許多供品，還需整理墓地，資料照非當事人。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

即將是清明節，不少民眾會提早展開掃墓祭祖行程，52歲陳先生近日就搬著供品一連趕赴多場祭拜，現場還除草、整理墓地，結果右肘外側劇烈疼痛，嚴重程度無法扭開瓶蓋，連擰毛巾都痛到飆淚，就醫檢查確認是慢性肌腱炎上身。醫師指出，這是長期反覆使用或姿勢不良導致微小損傷累積，進而使肌腱結構逐漸退化，不少人會想靠休息緩解而沒有就醫，反而導致後續衍生慢性疼痛、肌腱撕裂等嚴重後果。

收治個案的亞洲大學附屬醫院復健科主任康耀文指出，陳先生平常平日會打羽球健身，曾因用力殺球出現手肘不適，但休息幾天就逐漸恢復，因此沒有特別重視，後續也有重複發生，讓他肌腱已有慢性發炎與結構退化前兆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期掃墓返家後，陳先生連提水壺倒水、扭開瓶蓋，甚至連轉動門把開門等簡單動作，都會引發劇烈疼痛，不得已之下才決定前來就診，康耀文說，經過詳細問診與超音波檢查，研判並非單純急性發炎，而是長期累積造成的舊疾復發，確認是慢性肌腱炎惹的禍，經評估安排震波治療症狀才大幅緩解，陳先生也直說「以後掃墓要交棒給年輕人了！」

康耀文表示，慢性肌腱炎若能提早介入，先透過物理治療與復健運動可望有所改善，包括熱敷、超音波、雷射治療等，此外也可針對患部進行深層軟組織按摩、伸展與肌力訓練，都有助於強化肌肉，提高肌腱的穩定性與耐受力。

若症狀較為嚴重、復原進度緩慢，也可採用體外震波治療，透過高能量震波刺激組織修復，另增生療法如PRP 血小板濃縮液注射、高濃度葡萄糖水注射等，也都是臨床上常見治療選項。

▲醫師透過體外震波刺激組織修復，改善慢性肌腱炎不適症狀。（圖／亞大醫院提供）

慢性肌腱炎與急性肌腱炎不同，康耀文分析，急性肌腱炎通常是因單次過度使用或受傷引起，處理方式以休息、冰敷 1-2 天、藥物治療及物理治療為主，以減輕發炎反應。

至於慢性肌腱炎是因長期反覆使用或姿勢不良導致微小損傷累積，進而使肌腱結構逐漸退化，不少民眾會誤以為只要忍耐或休息幾天就會自癒，反而導致後續衍生慢性疼痛、肌腱撕裂等嚴重後果，活動功能恐難以恢復。

康耀文也提醒，平常務必避免長時間重複相同動作，在運動前做好暖身，若需搬運重物，也應使用正確施力方式，避免過度負荷單一肌群，萬一出現肌腱不適前兆，可先嘗試局部熱敷、伸展運動及適度休息，如果疼痛持續數週甚至數月都沒有緩解，應及早就醫，透過專業評估擬定適合的治療策略，以免影響日常生活與運動能力。