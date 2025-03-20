131公斤男胖到「4健康問題」纏身！縮胃手術成功甩46公斤

▲王先生透過縮胃手術減重46公斤。（圖／醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

34歲的王先生體重高達131公斤，因病態性肥胖導致糖尿病前期、高血脂、睡眠呼吸中止症及膝蓋疼痛，需長期服藥控制，嘗試飲食控制和運動都無法減重，最後進行縮胃手術，成功減重46公斤。醫師提醒，肥胖與多種慢性疾病密切相關，世界衛生組織（WHO）已將肥胖列為一種疾病，可能對健康造成嚴重影響，甚至縮短6至7年的壽命。

王先生身高185公分、體重131公斤（BMI 38.3），因體重始終無法下降求醫。亞東醫院一般外科主任吳建明醫師評估後，決定進行「腹腔鏡袖狀胃切除合併雙通道胃小腸繞道手術」（俗稱縮胃繞腸），術後第三天即順利出院，術後一年體重降至84.8公斤，成功減重46公斤，不僅擺脫糖尿病前期與高血脂問題，睡眠呼吸中止症與膝蓋疼痛也改善。

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吳建明說，減重方法眾多，包括飲食控制、運動、藥物治療及手術等，各有優缺點，單靠飲食與運動減重往往難以維持，藥物治療雖有效，但停藥後體重易回升，甚至可能變得更胖，近期流行的胃鏡縮胃手術雖有一定效果，但費用較高且效果不及減重手術，因此目前比較能長期維持的減重方式仍是微創腹腔鏡減重手術，但術後仍需搭配良好的飲食習慣及規律運動，才能確保減重效果長期維持，避免體重回升。

目前健保規範BMI 37.5以上或BMI 32.5 以上且合併糖尿病、高血壓等代謝疾病的患者，可經醫師評估後由健保給付接受手術治療。吳建明提醒，肥胖不僅影響外觀，更與多種慢性疾病密切相關，如高血壓、糖尿病、高血脂、心血管疾病、中風、睡眠呼吸中止症，甚至可能增加某些癌症的風險，因此有肥胖問題的人，建議要就醫檢查身體狀況。