胖大叔瘦7公斤變型男！他糖尿病血糖飆　連續監測助半年控制達標

▲榮新診所副院長康宏銘。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

57歲張先生，本身有第二型糖尿病服藥10多年，近期血糖控制不佳，醫師鑒於他飲食衛教成效不佳，建議先安裝連續血糖監測儀，暫時未調整用藥，3個月後回診情況已有改善，再過3個月糖化血色素已經控制達標，且這半年間體重還減少7公斤，不但身體狀況更健康，還從微胖的身材變身型男。

收治個案的榮新診所副院長康宏銘表示，糖尿病的典型症狀是吃多、喝多、尿多和體重下降，其他可能出現的症狀有包含身體黏膜發炎、傷口不易好、手麻腳麻、晚上腹瀉、視力變差、生殖器發炎等，但有些患者的症狀不明顯，甚至沒有症狀，因此較難自覺。

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血糖控制不佳影響大，康宏銘指出，長期處於高血糖狀態，會對全身器官造成慢性傷害，可能誘發多種併發症，像是腦血管病變、心血管疾病、視網膜病變、腎臟病變、神經病變、免疫力降低、神經病變、周邊血管病變等，糖尿病患應積極控制血糖。

傳統居家血糖監測是單點測量，無法顯示整天的血糖變化，近來已經有連續血糖監測儀可以安裝在病人身上，隨時監測。康宏銘分析，張先生的情況主要是門診飲食衛教成效不彰，所以利用連續血糖監測儀作為學習工具，可以即時得知自己的血糖變化曲線，再配合個人飲食內容、運動與生活型態來解讀，了解個人獨特的胰島素分泌生理。

康宏銘表示，市面上連續血糖監測儀每次安裝後可約使用10天至14天，普遍個案使用約1個月（2到3次）可以掌握自身飲食狀況，進而改變自我照顧行為、調整生活、飲食型態。

由於了解怎樣的生活習慣可以減少血糖波動，康宏銘說，這可使患者狀態變得更加穩定，讓體重管理也變得較容易，對於體重過重或肥胖的糖尿病患，適度減輕體重，對於血糖的控制也有幫助。相關資料也有助於醫師用藥的調整。

康宏銘也提到，健保僅有給付第一型糖尿病患1年2次連續血糖監測儀使用，其他情況必須自費使用，也提醒，糖尿病患不論是用何種方式記錄血糖，仍須定期回診，與醫師密切合作，了解監測數值的意義，切勿任意調整藥物，才能降低併發症發生的可能。