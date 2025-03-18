越南海鮮泡麵含致癌物！辣椒粉檢出蘇丹紅　邊境攔截銷毀

▲越南海鮮泡麵檢出致癌物。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今公布最新邊境查驗，其中有1批越南海鮮泡麵檢出環氧乙烷、1批印尼脆皮花生檢出黃麴毒素超標、1批越南辣椒粉檢出蘇丹色素四號，不合格產品全數在邊境退運或銷毀。

越南海鮮泡麵（MI HAI SAN CAY）是業者「天藍實業有限公司」進口，品牌名為「VIFON」，該款產品檢出殘留農藥環氧乙烷0.5 mg/kg，總計756公斤全數退運或銷毀。

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另外，業者「明進貿易有限公司」輸入產地為印尼的脆皮花生，檢出黃麴毒素B1 5µg/kg及總黃麴毒素6µg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，法規限量值黃麴毒素B1限量為2µg/kg、總黃麴毒素限量為4µg/kg，這批花生在邊境必須做退運或銷毀。食藥署針對「明進貿易有限公司」調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%~50%。

▲越南辣椒粉檢出蘇丹色素。（圖／食藥署提供）

還有1批越南辣椒粉檢出蘇丹色素四號，輸入業者為「晉益貿易有限公司」，該批辣椒粉在邊境檢出蘇丹色素四號，依據《食品安全衛生管理法》屬於不得使用之物質，這批越南的辣椒粉在邊境必須做銷毀，不得退運。

食藥署副署長林金富表示，根據食藥署統計近半年，從113年9月10日至114年3月10日止，受理越南辣椒粉，報驗批數為6批，檢驗不合格批數為2批，不合格率為33.3%，檢驗不合格原因包括農藥殘留及蘇丹色素不合格，食藥署已經從114年2月27日起至115年2月26日止，對於越南報驗的辣椒粉在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可以輸入。