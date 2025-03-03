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「流感、腹瀉」疫情雙降　疾管署：流感3月中旬脫離流行期

▲▼疾管署副署長羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

急診壅塞問題引發全國關注，除了本身的急重症患者外，前段時間的流感和諾羅病毒腹瀉疫情也是主要問題。疾管署今表示，流感疫情已經連續3周呈現下降趨勢，預計還要2周，大約3月中旬才會脫離流行期，另諾羅病毒腹瀉就診人次上周有明顯下降2成。

衛福部今臨時召開醫院壅塞處置現況說明記者會，疾管署副署長羅一鈞說明最新流感及腹瀉疫情報告。他指出，春節前流感就進入流行期，疾管署採取多項措施，包括擴大用藥和加開春節門診，目前流感疫情已經連續3周呈現下降趨勢，228連假就診人次也明顯下降2成多，已經恢復到去年年底狀況。

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羅一鈞說明，上周228連假看起來下降還是持續，顯示國內流感疫情處於持續降溫的階段，但還沒到脫離流行期的條件，預計還要2周，大約在3月中旬才會脫離流行期；另外，諾羅病毒腹瀉就診人次上周有明顯下降2成，228連假急診就醫也沒有反彈，目前仍處下降趨勢。

根據統計，目前流感和諾羅腹瀉都是下降狀況，但持續流行的潛在風險存在，民眾仍要多加留意。羅一鈞也提醒，政府增購的10萬劑流感疫苗還剩1萬劑，鼓勵65歲以上等高風險族群可以儘速接種，預計這周就會全部打完。

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