心靈課程引爭議　專業心理師列「4原則」：小心二次傷害

▲專業心理師提醒，有些短期心靈課程恐造成二次傷害。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近年民眾越來越重視心理健康議題，但除了心理諮商治療之外，坊間有越來越多推廣身心靈成長的課程，引發不少爭議。對此，專業心理師指出，短期的課程在追求情緒張力與看似快速的效果中，容易對民眾產生二次的傷害，建議民眾在選擇課程時可以參考4大原則。

不管是人際關係緊張、升學壓力、職場工作競爭、甚或婚姻關係的危機，很多人都希望能藉由各種方法幫助自己處理情緒、壓力及心理困擾等，期維持正向良好的心理狀態。除了心理諮商、心理治療及精神醫療外，坊間有越來越多推廣身心靈成長的課程、自媒體、Podcast或書籍，民眾也逐漸關注如何選擇合法又安全的機構與提供服務的專業人員。

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台北市諮商心理師公會副理事長林上能表示，心理諮商和課程最大的不同在於生命經驗的傷與痛乃至心理困擾，都是需要有專業心理學與科學基礎的方法，經歷一段安全信任關係的陪伴與一段時間的轉化，才能夠真正達到所謂的療癒。

台北市臨床心理師公會常務理事呂嘉寧也提到，心靈課程是否對個人有益，取決於課程的內容、授課者的專業背景以及學員的個人需求，許多坊間所宣傳的課程及內容或追蹤者眾多的KOL粉專頻道，雖然常冠以心理學之名，但往往非有實證支持的正確心理學觀念。

呂嘉寧說，治療室中也常碰到個案前來諮詢參加特定課程的合適性，有壓倒性的比例會發現活動內容相當模糊不明，多以華麗不實的詞彙堆疊誇飾效果，引誘民眾產生不符實際的期待，尤其會想花費相當金額上此類課程之民眾，通常動機強烈或心有所苦，因此往往容易只看到對美好未來之描述，而忽略了其中隱藏的巨大風險。

而在判斷上，林上能建議，民眾在選擇課程時可以參考4大原則，包括「1.課程內容與講師專業訓練是否有公開透明；2.不應違反個人自主意願揭露過去創傷經驗；3.製造偶像崇拜甚至推銷拉人收取高額費用；4.宣稱具有療效或不當的身體接觸甚至傷害。」

台北市衛生局心理衛生科專委紀玉秋提醒，如果身邊親友出現情緒困擾、沮喪或面臨壓力時，衛福部自113年8月起補助各縣市辦理「15至45歲青壯世代心理健康支持方案」，該方案補助每人3次免費的心理諮商及衛生福利部的安心專線1925（24小時），將有心理衛生相關人員協助，亦或是洽詢北市社區心理衛生中心諮詢專線(02)3393-7885（周一至周五上午9時至晚間10時）。