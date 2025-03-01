她久咳不癒吃抗生素無效！原來禍首非肺炎　7症狀當心間質性肺病

▲蔡秉翰指出病人發病初期下半肺部出現發炎與浸潤(左圖)，後期進展為纖維化形成蜂窩狀之空洞(右圖)。（圖／土城醫院）

記者洪巧藍／台北報導

50歲李小姐原先患有乾燥症，近期因天氣變化感冒，久咳不癒，以為是肺炎，服用抗生素一個月仍未痊癒，經就醫安排肺功能測試及電腦斷層掃描，最終診斷為結締組織疾病相關「間質性肺病」。醫師提醒，此為自體免疫疾病可能引起併發症之一，若有呼吸困難、咳嗽、疲倦、胸痛不適等7症狀，應該注意儘早就醫釐清。

土城醫院風濕過敏科主任蔡秉翰指出，類風濕性關節炎、全身性紅斑狼瘡、硬皮病、乾燥症、皮肌炎／多發性肌炎、混合型結締組織疾病等常見的自體免疫疾病，皆屬於結締組織疾病，許多患者在治療的過程中，往往著重於治療疾病本身，卻忽略自體免疫疾病可能會引起的併發症，其中「結締組織疾病相關間質性肺病」便是最容易被忽視的問題之一。

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蔡秉翰指出，結締組織疾病相關間質性肺病的發生，通常是因為自體免疫反應所引起的肺部間質病變，主要是免疫系統攻擊正常的肺部細胞，導致肺部間質（即肺泡與血管之間的結締組織）發炎和纖維化，進而使肺部的氣體交換功能受損，嚴重則會合併急性呼吸困難。

至於相關治療，蔡秉翰說，目前治療的目標是減少發炎、控制免疫反應並延緩或防止肺部纖維化，可使用免疫抑制劑、生物製劑、抗纖維化治療、氧氣治療、肺部復健等，若能早期診斷並積極治療，部分患者可維持良好生活品質；但在某些重症患者中，若其他治療無效、肺功能嚴重下降，可能需要考慮肺移植作為最終治療選擇。

蔡秉翰提醒，若本身患有自體免疫疾病，合併有呼吸困難（尤其是運動後加劇）、咳嗽（通常為乾咳）、疲倦、體力不支、胸痛不適、低燒、杵狀指（手指或腳趾末端變寬和變圓），建議儘早就醫找出疾病發生原因。